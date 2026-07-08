Mistral lance Robostral Navigate, son premier modèle d’IA dédié aux robots autonomes

La start-up française Mistral poursuit sa diversification avec le lancement de Robostral Navigate, son premier modèle d’intelligence artificielle conçu spécifiquement pour la robotique. Cette nouvelle technologie doit permettre à des robots de se déplacer de manière autonome dans des environnements variés en interprétant à la fois des images captées par leurs caméras et des instructions formulées en langage naturel.

Selon Mistral, le modèle est capable de guider des robots évoluant aussi bien dans des bureaux, des bâtiments résidentiels ou commerciaux que dans des espaces extérieurs. Il peut être intégré à des machines équipées de roues, de pattes ou encore à des drones, quelle que soit leur taille.

Mistral accélère dans la robotique

Avec cette annonce, la jeune entreprise française confirme son ambition de s’imposer sur le marché de la robotique intelligente. Mistral a indiqué vouloir renforcer ses équipes en recrutant des ingénieurs et des chercheurs spécialisés afin d’accélérer le développement de nouvelles applications dans ce domaine.

Cette offensive s’inscrit dans une stratégie de diversification plus large. Après avoir conclu un partenariat avec Airbus dans le secteur de la défense et de l’industrie, Mistral travaille également sur des solutions destinées à la cybersécurité des entreprises, un marché où la concurrence s’intensifie avec l’arrivée de nouveaux modèles d’intelligence artificielle spécialisés.