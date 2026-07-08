W9 lance le Championnat du monde de poker 2026 avec Géraldine Maillet et Pierre Calamusa aux commentaires

W9 diffusera WSOP : Championnat du monde de poker 2026 à partir du samedi 25 juillet, à 00h45. La chaîne proposera une immersion dans le Main Event des World Series of Poker, organisé chaque été à Las Vegas et présenté comme le tournoi le plus prestigieux des championnats du monde de poker.

Cette édition sera commentée par Géraldine Maillet et Pierre Calamusa. Le duo accompagnera les téléspectateurs au fil de la compétition, avec l’objectif de décrypter les stratégies, les décisions sous pression et les coups décisifs qui rythment les tables.

Des milliers de joueurs, un seul bracelet mondial

Le Main Event réunit des milliers de participants venus du monde entier. Professionnels installés, figures reconnues du poker et amateurs qualifiés s’affrontent autour d’un même objectif : atteindre la table finale et décrocher le titre de champion du monde.

Au bout du tournoi, un seul joueur remportera le bracelet le plus convoité de la discipline, ainsi que les 10 millions de dollars promis au vainqueur. Le programme mettra en avant la tension propre à ce format, où chaque main peut modifier le classement, éliminer un favori ou relancer totalement un joueur en difficulté.

Un programme construit sur la tension, la stratégie et les retournements

W9 annonce une couverture centrée sur l’intensité du jeu, la psychologie des joueurs et les bascules permanentes d’un tournoi de poker de très haut niveau. La chaîne résume l’enjeu avec cette formule : « Adrénaline, suspense, psychologie, coups de génie et retournements de situation : dans le tournoi de poker le plus prestigieux au monde, chaque main peut faire basculer un destin. »

Avec cette diffusion, W9 installe le poker mondial en événement télévisé nocturne, porté par un décor de Las Vegas, une compétition internationale et un enjeu sportif clair : survivre aux éliminations, accéder à la table finale et entrer dans l’histoire des WSOP.