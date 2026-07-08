Venezuela : le bilan des séismes grimpe à 3 685 morts, l’aéroport de Caracas prépare sa réouverture

Le bilan humain des deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela le 24 juin continue de s’alourdir. Les autorités font désormais état de 3 685 morts, tandis que les opérations de recherche touchent à leur fin après près de deux semaines passées à fouiller les décombres. Plusieurs équipes internationales de secours ont quitté le pays après n’avoir retrouvé aucun survivant ces derniers jours.

La présidente par intérim, Delcy Rodríguez, a annoncé le lancement d’un plan destiné à permettre la reprise progressive des vols commerciaux sur une piste de l’aéroport international Simón Bolívar de Maiquetía, gravement endommagé par les secousses. L’infrastructure reste toutefois réservée en grande partie aux opérations humanitaires, le temps que les travaux se poursuivent.

L’aide internationale toujours mobilisée

Les États-Unis participent aux efforts de remise en état de l’aéroport, notamment pour le contrôle aérien et la logistique au sol. Près de 2 000 militaires américains sont déployés dans la région, tandis que le navire militaire USS Fort Lauderdale contribue à l’acheminement de l’aide humanitaire vers les zones sinistrées.

La catastrophe laisse un pays profondément meurtri. Plus de 16 000 habitants ont perdu leur logement, alors que les Nations unies estiment les dégâts économiques à 6,7 milliards de dollars. L’organisation évoque également plusieurs milliers de disparus potentiels, même si les autorités vénézuéliennes n’ont toujours pas communiqué de chiffre officiel sur ce point.