Dyslexie : une application bientôt remboursée pour accompagner les enfants de 7 à 11 ans

Une nouvelle étape est franchie dans la prise en charge de la dyslexie. La Haute Autorité de Santé a donné un avis favorable au remboursement de Poppins, une application thérapeutique destinée aux enfants de 7 à 11 ans souffrant de ce trouble de l’apprentissage. La prise en charge par l’Assurance maladie est attendue à partir de septembre 2026, sur prescription d’un médecin ou d’un orthophoniste.

Développée en collaboration avec une centaine d’orthophonistes, l’application propose de courtes activités ludiques destinées à renforcer les capacités de lecture, de décodage et de mémorisation. Son utilisation est limitée à 20 minutes par jour, trois à cinq fois par semaine, et les progrès de l’enfant peuvent être suivis par les parents ainsi que par les professionnels de santé.

Un complément à la rééducation

La Haute Autorité de Santé insiste sur le fait que Poppins ne remplace pas les séances d’orthophonie. L’application est conçue pour compléter la rééducation classique en permettant aux enfants de s’entraîner plus régulièrement. Une étude clinique citée dans le dossier montre une amélioration moyenne de 4,67 mots correctement lus en deux minutes chez les enfants utilisant l’application en complément d’un suivi orthophonique.

Le remboursement sera réservé aux enfants diagnostiqués dyslexiques âgés de 7 à 11 ans. La prescription sera valable trois mois et pourra être renouvelée si le professionnel de santé l’estime nécessaire. Si les premiers résultats sont jugés encourageants, la HAS attend encore des données complémentaires, notamment sur l’impact de l’application sur la compréhension de la lecture à plus long terme.