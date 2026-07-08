Premiers arrivés, premiers servis ! Le Grand Rex vend ses fauteuils à partir de 30 euros

Le Grand Rex met en vente une partie de ses anciens fauteuils ce jeudi à partir de 10 heures. L’opération se tiendra à l’entrée du cinéma, rue Poissonnière, dans le 2e arrondissement de Paris. Les sièges seront vendus directement sur place, sans réservation, dans la limite des stocks disponibles. Les sièges proposés proviennent de la salle 7, actuellement concernée par des travaux de rénovation. Le Grand Rex remplace son ancien mobilier pour moderniser cette salle et améliorer le confort des spectateurs. Les fauteuils retirés sont donc proposés au public avant l’installation des nouveaux équipements.

Des prix compris entre 30 et 60 euros

Trois types de fauteuils seront disponibles lors de cette vente. Le modèle bleu uni sera vendu 30 euros. Le fauteuil bleu brodé Rex sera proposé à 40 euros. Le fauteuil duo bleu brodé Rex sera affiché à 60 euros. Les sièges mis en vente sont annoncés en parfait état.

Un objet chargé d’histoire pour les cinéphiles

Cette vente permet aux particuliers de récupérer un élément venu directement d’un des cinémas les plus célèbres de France. Inauguré en 1932, le Grand Rex reste un lieu majeur du cinéma parisien, connu pour sa grande salle, son architecture spectaculaire et son statut de salle emblématique. Pour les habitués du lieu, ces fauteuils ne sont pas de simples sièges : ils viennent d’une salle où des milliers de spectateurs ont assisté à des projections.

Premier arrivés, premier servis

Aucune réservation n’est prévue pour cette opération. Les acheteurs devront se rendre sur place dès l’ouverture de la vente et organiser eux-mêmes le transport des fauteuils. La vente prendra fin lorsque tous les sièges disponibles auront été écoulés.