Harry Styles entre au Guinness des records avec douze concerts à Wembley, devant Coldplay

Harry Styles a officiellement inscrit son nom au Guinness World Records après avoir donné douze concerts au stade de Wembley, à Londres, dans le cadre de sa tournée Together, Together. L’ancien membre de One Direction devient le détenteur du record de la plus longue résidence d’un musicien à Wembley Stadium sur une seule série de concerts. La série londonienne s’est déroulée entre le 12 juin et le 4 juillet 2026. Ces douze dates ont marqué le passage le plus long jamais réalisé par un artiste dans l’enceinte londonienne dans le cadre d’une même résidence. À l’issue de cette séquence, Harry Styles et son équipe de tournée ont reçu une certification officielle du Guinness World Records sur scène.

Coldplay dépassé après son record de 2025

Le précédent record appartenait à Coldplay. Le groupe britannique avait enchaîné dix concerts à Wembley en août et septembre 2025, à la fin de sa tournée Music of the Spheres World Tour. Harry Styles dépasse donc cette marque avec deux dates supplémentaires dans le même stade. Le record concerne une résidence sur une seule série de concerts. Coldplay avait aussi joué plusieurs fois à Wembley lors de la même tournée, notamment en 2022, mais la performance de Harry Styles est distinguée pour le nombre de dates réunies dans une même séquence londonienne.

Taylor Swift également dépassée chez les artistes solo

Avec ses douze concerts, Harry Styles dépasse aussi Taylor Swift dans la catégorie des artistes solo à Wembley. La chanteuse avait donné huit concerts dans le stade londonien lors de The Eras Tour, répartis entre juin et août 2024. La performance de Harry Styles installe donc un nouveau seuil pour un artiste solo dans l’un des stades les plus emblématiques du Royaume-Uni. Wembley, dont la capacité peut atteindre environ 90 000 places selon les configurations, reste l’une des salles à ciel ouvert les plus symboliques pour les grandes tournées internationales.

Une résidence d’abord annoncée à six dates

La série de concerts de Harry Styles à Wembley devait initialement compter six dates. Face à la demande, six concerts supplémentaires ont été ajoutés, portant le total à douze. Cette extension a transformé l’étape londonienne de sa tournée en résidence record. Ces concerts s’inscrivent dans la tournée Together, Together, liée à son quatrième album studio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.. La tournée a été organisée autour de plusieurs grandes villes et de longues résidences, plutôt que d’un format classique avec une succession rapide de nombreuses étapes.

Un nouveau jalon après One Direction

Harry Styles s’était fait connaître en 2010 au sein de One Direction, formé dans l’émission The X Factor. Après la mise en pause du groupe, il a construit une carrière solo mondiale, portée par plusieurs albums, des tournées massives et une image très installée dans la pop internationale. Ce record à Wembley ajoute une étape majeure à cette trajectoire. En douze soirs, Harry Styles a dépassé Coldplay, devancé Taylor Swift sur une série solo à Wembley et obtenu une reconnaissance officielle du Guinness World Records pour une résidence devenue historique dans le stade londonien.