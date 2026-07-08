Pierre Lottin va jouer Louis de Funès dans un biopic consacré à l’homme derrière la légende

Pierre Lottin a été choisi pour incarner Louis de Funès dans un biopic consacré à l’une des figures les plus populaires du cinéma français. Le projet est actuellement en préproduction et son tournage doit débuter au printemps 2027, plus précisément en avril. Le film sera réalisé par Benjamin Euvrard et produit par Romain Rojtman, avec UGC associé au projet.

Le film doit commencer en 1964, année décisive pour Louis de Funès

Le scénario doit s’ouvrir en 1964, une année charnière dans la carrière de Louis de Funès. Cette période correspond au moment où l’acteur devient une immense vedette populaire, avec l’enchaînement de films qui installent définitivement son nom auprès du grand public, notamment Pouic-Pouic, Le Gendarme de Saint-Tropez, Le Corniaud et Fantômas.

L’objectif annoncé est de montrer l’homme derrière la mécanique comique, au-delà des grimaces, des colères, du rythme et des gestes devenus cultes. Romain Rojtman présente le film comme un portrait de Louis de Funès avant la pleine installation de son mythe populaire, avec cette formule : « Le film, c’est de Funès before Louis. »

Pierre Lottin face à un rôle très exposé

Pierre Lottin hérite d’un rôle particulièrement scruté, tant Louis de Funès reste associé à une gestuelle, une voix, une énergie et une présence immédiatement reconnaissables. Le défi ne sera donc pas seulement physique ou mimétique. Le producteur résume l’enjeu ainsi : « Son défi sera d’incarner la vérité de Louis de Funès, pas simplement ses mimiques. »

L’acteur a élargi son registre ces dernières années. Connu du grand public pour Les Tuche, il a aussi joué dans Quand vient l’automne de François Ozon et En Fanfare d’Emmanuel Courcol. Il a remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle pour L’Étranger de François Ozon en 2026.

La famille de Funès a donné son accord

Le projet bénéficie de l’accord de la famille de Louis de Funès. Le film doit désormais entrer en financement avant le début du tournage prévu en 2027. Aucun calendrier de sortie en salles n’a encore été annoncé à ce stade.

Ce biopic s’attaque à une personnalité centrale du cinéma français, morte en 1983 et toujours massivement rediffusée à la télévision. Le film devra raconter une trajectoire connue du public sans se limiter à l’imitation d’un acteur dont les rôles restent parmi les plus identifiables de la comédie française.