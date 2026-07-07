Nigel Farage démissionne de son mandat de député britannique

Nigel Farage a annoncé sa démission de son siège de député britannique, provoquant un séisme politique au Royaume-Uni. Le leader du parti Reform UK, figure historique du Brexit, est emporté par un scandale financier après la révélation d’un don de 5 millions de livres sterling qu’il n’aurait pas déclaré aux autorités compétentes. Cette affaire met fin brutalement à son retour au Parlement, lui qui avait retrouvé un siège lors des dernières élections législatives.

Un scandale financier dévastateur

Le montant en jeu représente une somme considérable dans le paysage politique britannique. Les règles de transparence financière imposent aux parlementaires de déclarer l’ensemble des donations reçues au-dessus d’un certain seuil. L’absence de déclaration d’une telle somme constitue une violation grave des obligations déontologiques qui pèsent sur les élus. Nigel Farage n’a pas précisé l’origine exacte de ce don ni les circonstances dans lesquelles il a été versé.

L’avenir de Reform UK en question

Cette démission intervient à un moment charnière pour Reform UK, qui tentait de s’imposer comme une force politique majeure face aux conservateurs. L’eurosceptique de 62 ans avait porté la campagne du référendum de 2016 sur la sortie de l’Union européenne avant de multiplier les tentatives pour entrer à Westminster. Son départ laisse le parti dans l’incertitude quant à sa capacité à capitaliser sur la percée électorale récente. Une élection partielle devra être organisée dans sa circonscription pour pourvoir le siège vacant.