Le Premier ministre australien s’excuse après des propos déplacés sur Kylie Minogue

Anthony Albanese a présenté ses excuses après avoir tenu des propos inappropriés sur la chanteuse dans un podcast.

Anthony Albanese, Premier ministre australien, a dû présenter ses excuses publiques après des déclarations embarrassantes concernant la chanteuse Kylie Minogue. Lors d’une intervention dans un podcast, le chef du gouvernement australien avait évoqué sans détour son envie de relations intimes avec la star internationale, déclarant vouloir « coucher, me marier et sortir avec Kylie Minogue ». Ces propos ont rapidement suscité une vive polémique dans le pays.

Une polémique rapide

La sortie médiatique du Premier ministre a été jugée inappropriée par de nombreux observateurs, dans un contexte où les responsables politiques sont attendus sur un registre plus institutionnel. Les commentaires d’Anthony Albanese ont été interprétés comme un manque de décorum pour un dirigeant de son rang. Face à l’ampleur des réactions négatives, le locataire de Kirribilli House a reconnu avoir franchi une ligne rouge.

Un timing difficile

Cette affaire intervient à un moment délicat pour le gouvernement travailliste australien, qui tente de maintenir sa crédibilité auprès de l’opinion publique. Kylie Minogue, icône pop mondiale originaire de Melbourne, n’a pas commenté publiquement les déclarations du Premier ministre. Anthony Albanese devra désormais tourner la page de cet incident pour reconcentrer l’attention sur son action gouvernementale.