25 morts et une centaine de blessés lors d’affrontements dans une prison au Sri Lanka

Vingt-cinq personnes ont été tuées et une centaine d’autres blessées lors d’affrontements entre deux groupes de détenus dans une prison au Sri Lanka, selon des sources policières et hospitalières.

Les violences ont éclaté dimanche dans la prison de la ville côtière de Negombo, située à environ 35 kilomètres au nord de Colombo. Elles ont opposé des prisonniers condamnés à des détenus en attente de jugement, d’après les mêmes sources.

Les circonstances précises de ces affrontements n’ont pas encore été communiquées par les autorités, qui poursuivent leur enquête. Aucune information supplémentaire n’a été fournie sur les causes des violences ni sur les mesures prises pour rétablir l’ordre dans l’établissement pénitentiaire.