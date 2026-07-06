Le Hamas dissout son gouvernement à Gaza mais conserve le contrôle de la sécurité

Le Hamas a annoncé lundi la dissolution de son gouvernement de facto dans la bande de Gaza et s’est déclaré prêt à transférer son autorité à un groupe de technocrates palestiniens, dans le cadre des efforts visant à relancer un plan de paix soutenu par les États-Unis, actuellement dans l’impasse.

Cette décision constitue l’un des éléments clés du projet de gouvernance de l’après-guerre proposé par le président américain Donald Trump après l’entrée en vigueur du fragile cessez-le-feu conclu avec Israël en octobre 2025.

Le mouvement islamiste a toutefois précisé que les ministères continueront de fonctionner avec les responsables qu’il a nommés et qu’il conservera le contrôle de la sécurité et du maintien de l’ordre dans les secteurs de Gaza toujours sous son autorité.

Le Conseil de la paix mis en place par l’administration Trump pour superviser le plan a indiqué avoir pris acte de cette annonce, tout en soulignant que son évaluation reposera sur « les actes, et non sur les promesses », afin de répondre aux besoins de la population gazaouie.

Israël n’a pas réagi dans l’immédiat. Le Hamas accuse l’État hébreu de violer régulièrement le cessez-le-feu et de ne pas respecter les dispositions du plan, qui prévoit un retrait progressif des forces israéliennes de Gaza à mesure que le Hamas dépose les armes.

Le mouvement palestinien continue cependant de refuser son désarmement tant qu’Israël poursuivra ses opérations militaires dans l’enclave. Selon des sources médicales locales, une frappe israélienne menée lundi a fait cinq morts. Israël affirme que ses frappes visent des menaces émanant de groupes armés.

Plus de deux ans et demi après le début de la guerre déclenchée par l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, la bande de Gaza demeure largement dévastée.