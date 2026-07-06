La Chine effectue un tir d’essai de missile dans le Pacifique, suscitant l’inquiétude de plusieurs pays de la région

La Chine a procédé lundi à un tir d’essai d’un missile lancé depuis un sous-marin à propulsion nucléaire dans l’océan Pacifique, suscitant les critiques de l’Australie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande, qui s’inquiètent de l’expansion des capacités militaires de Pékin.

Selon l’agence de presse officielle Xinhua, un sous-marin de la marine de l’Armée populaire de libération a lancé un missile équipé d’une ogive factice vers des eaux internationales du Pacifique. Le projectile a atteint une zone maritime désignée, sans que les autorités chinoises ne précisent son point de chute exact. Pékin a présenté ce tir comme un exercice annuel de routine, affirmant qu’il ne visait aucun pays en particulier.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a indiqué que Canberra avait été informée à l’avance de ce tir, tout en dénonçant une initiative « déstabilisatrice » dans un contexte de renforcement rapide des capacités militaires chinoises et de manque de transparence sur ses intentions.

Ce lancement est intervenu quelques heures seulement après la signature d’une alliance de défense entre l’Australie et les Fidji, engageant les deux pays à se porter assistance en cas d’attaque. Des analystes estiment que le calendrier de la notification chinoise, transmise après la signature de cet accord, est particulièrement significatif.

La Nouvelle-Zélande a également exprimé sa vive préoccupation. Son ministre des Affaires étrangères, Winston Peters, a regretté que la Chine ait procédé au tir seulement quelques heures après avoir averti Wellington, estimant que les pays du Pacifique ne souhaitent pas voir leur région utilisée comme zone d’essais de missiles.

Le Japon a indiqué avoir reçu une notification préalable concernant un risque de retombées de débris, avant de confirmer que le missile était tombé en dehors de sa zone économique exclusive. Tokyo a toutefois fait part de sa profonde inquiétude face à l’intensification des activités militaires chinoises.

En réponse aux critiques, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a assuré que le tir s’était déroulé de manière « sûre, normalisée et professionnelle » et a appelé les pays concernés à ne pas « surinterpréter » cet essai.