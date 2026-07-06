L’offensive de réarmement de l’OTAN met les budgets européens sous pression

Les efforts des pays membres de l’OTAN pour augmenter leurs dépenses militaires exercent une pression croissante sur les finances publiques de plusieurs États européens, à la veille du sommet de l’Alliance à Ankara.

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, devrait mettre en avant lors du sommet les progrès réalisés par les pays membres dans le respect de leur engagement d’accroître leurs dépenses de défense. Toutefois, ces avancées restent très inégales selon les États.

Sous l’impulsion du président américain Donald Trump, les 32 membres de l’Alliance ont convenu lors du sommet de l’année précédente de porter leurs dépenses de défense à 5 % de leur produit intérieur brut (PIB) d’ici à 2035, soit plus du double du niveau moyen enregistré en Europe et au Canada en 2025.

Depuis cette décision, deux groupes se distinguent au sein de l’OTAN. D’un côté, l’Allemagne, les pays nordiques et plusieurs États d’Europe de l’Est ont réussi à dégager des marges budgétaires pour accélérer leur réarmement. De l’autre, plusieurs grandes économies européennes rencontrent des difficultés à financer une telle hausse des dépenses militaires.

Selon les estimations, les membres européens de l’OTAN ainsi que le Canada auront ajouté 258 milliards de dollars de dépenses de défense supplémentaires sur la période 2024-2026. Si ces investissements permettent aux dirigeants européens de démontrer à Washington leur engagement en faveur d’un partage accru du fardeau militaire, ils accentuent également les tensions sur les budgets nationaux, déjà confrontés à de nombreuses contraintes économiques.