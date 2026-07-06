Mondial – La FFF demande à la FIFA d’effacer le carton jaune de Michael Olise avant France-Maroc

La Fédération française de football a demandé à la FIFA l’annulation du carton jaune reçu par Michael Olise lors de la victoire de l’équipe de France contre le Paraguay, samedi, en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Les Bleus se sont imposés 1-0 et ont validé leur qualification pour les quarts de finale, où ils affronteront le Maroc.

Un carton jugé très sévère

Michael Olise a été averti dans le temps additionnel, après un face-à-face avec le milieu paraguayen Matías Galarza. La décision de l’arbitre Ilgiz Tantashev a immédiatement fait réagir, d’autant plus que les ralentis ont nourri les critiques autour de cette sanction. La FFF demande son retrait au motif que le joueur français ne touche pas son adversaire sur l’action incriminée.

Cette demande n’est pas anodine. Olise est désormais sous la menace d’une suspension. S’il reçoit un nouveau carton jaune contre le Maroc, jeudi, il manquerait une éventuelle demi-finale en cas de qualification des Bleus. Pour Didier Deschamps, perdre un joueur aussi important dans la construction offensive serait un vrai coup dur à ce stade de la compétition.

Un arbitrage déjà très contesté contre le Paraguay

La France a gagné 1-0 grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé à la 70e minute, mais la rencontre a été marquée par de nombreux duels, des provocations et une forte frustration côté français. Plusieurs joueurs français ont été avertis, dont Bradley Barcola, Manu Koné et Michael Olise, alors que le Paraguay n’a reçu aucun carton jaune malgré une rencontre très engagée. Ce déséquilibre disciplinaire a renforcé la colère autour de la prestation de l’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev, soupçonné au mieux d’incompétence, au pire de corruption.

La France veut protéger Olise avant le Maroc

La démarche de la FFF vise donc à éviter qu’un avertissement contesté pèse sur la suite du parcours français. Michael Olise a pris une place majeure dans le dispositif des Bleus depuis le début du Mondial. Sa capacité à accélérer le jeu, à fixer entre les lignes et à créer des décalages en fait l’un des joueurs les plus précieux de l’animation offensive française.Face au Maroc, la France jouera une place en demi-finale. La FFF tente donc d’obtenir une décision rapide de la FIFA afin de clarifier la situation disciplinaire d’Olise avant ce quart de finale. Le dossier est désormais entre les mains de l’instance internationale.