Dingue ! Trump reconnaît avoir demandé à la FIFA la suspension du carton rouge du joueur américain Balogun

Donald Trump a reconnu publiquement être intervenu dans le dossier Balogun, après le carton rouge reçu par l’attaquant américain lors du Mondial. Une déclaration choc, alors que la décision de la FIFA de suspendre la suspension du joueur a déjà provoqué une vive polémique avant le huitième de finale entre les États-Unis et la Belgique.

Trump défend Balogun et confirme la demande de révision

Interrogé sur le carton rouge de Folarin Balogun, Donald Trump a pris clairement position en faveur du joueur américain. Il a estimé que l’action ne méritait pas d’exclusion et a confirmé avoir demandé une révision du dossier par la FIFA : « Je n’ai jamais rien vu de tel. J’ai vu l’action… ce n’était pas une faute. Ce n’était même pas une infraction. C’était deux gars qui couraient à pleine vitesse et qui se sont retrouvés à se heurter… Donc oui, j’ai demandé une révision par la FIFA. »

Un carton rouge transformé en dossier explosif

Folarin Balogun avait été exclu lors du match des États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine, après un contact avec Tarik Muharemovic. Le carton rouge devait normalement entraîner une suspension automatique d’un match. Il aurait donc privé les États-Unis de leur attaquant pour le huitième de finale contre la Belgique.

La FIFA a finalement suspendu l’application de cette sanction pour une période probatoire d’un an, en s’appuyant sur l’article 27 de son code disciplinaire. Résultat : Balogun est autorisé à jouer contre la Belgique, sauf nouvelle infraction similaire pendant la période concernée.

La Belgique furieuse avant le choc contre les États-Unis

La décision a immédiatement déclenché la colère côté belge. La Fédération belge s’est dite stupéfaite, et a indiqué étudier toutes les options possibles. Le sujet est d’autant plus sensible que Balogun est l’un des joueurs majeurs de la sélection américaine dans cette Coupe du monde.

Pour la Belgique, l’enjeu est évident : les États-Unis récupèrent un attaquant qui devait être suspendu. Pour les Américains, c’est un renfort majeur avant un match à élimination directe. Pour la FIFA, c’est désormais une affaire beaucoup plus lourde qu’un simple carton rouge contesté.

Balogun disponible, la polémique continue

Sportivement, la conséquence est immédiate : Folarin Balogun peut jouer le huitième de finale contre la Belgique. Et forcément, le joueur sera particulièrement observé, surtout s’il marque un but…