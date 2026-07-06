Un juge de l’Utah examine les preuves dans l’affaire du meurtre de Charlie Kirk

Les procureurs de l’État de l’Utah ont commencé lundi à présenter leurs preuves afin de convaincre un juge qu’il existe suffisamment d’éléments pour renvoyer devant un tribunal Tyler Robinson, 23 ans, accusé d’avoir assassiné l’activiste conservateur Charlie Kirk en septembre 2025.

Cette audience préliminaire, prévue sur cinq jours à Provo, doit permettre au juge Tony Graf de déterminer s’il existe une cause probable justifiant l’ouverture d’un procès. Si tel est le cas, Tyler Robinson sera formellement mis en accusation et la procédure judiciaire se poursuivra.

Charlie Kirk, figure influente du mouvement conservateur américain et fondateur de Turning Point USA, avait été tué par balle lors d’un événement organisé à l’université Utah Valley, à Orem. Son assassinat, filmé par plusieurs témoins, avait suscité une vive émotion et relancé le débat sur les violences politiques aux États-Unis.

L’accusé fait face à sept chefs d’inculpation, dont meurtre aggravé. Les procureurs ont annoncé leur intention de requérir la peine de mort. Parmi les éléments de preuve présentés figurent des analyses ADN reliant l’arme présumée à l’accusé, des vidéos de surveillance, le témoignage enregistré d’un ancien colocataire ainsi qu’une note manuscrite dans laquelle Tyler Robinson aurait écrit avoir « saisi l’occasion d’éliminer Charlie Kirk ».

La défense devrait notamment contester les conclusions balistiques, en faisant valoir que les analyses n’ont pas permis d’établir avec certitude un lien entre un fragment de balle retrouvé sur la victime et l’arme présumée du crime.

L’épouse de Charlie Kirk, Erika Kirk, qui a repris la direction de Turning Point USA, assiste à l’audience aux côtés des parents de la victime. Les débats sont retransmis publiquement, après le rejet d’une demande de la défense visant à limiter la couverture médiatique de la procédure.