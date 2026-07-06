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Riolo dézingue Neymar: «Ça fait 10 ans qu’il chambre les gens pour finir en chialant.»

6 juillet 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— Riolo dézingue Neymar: «Ça fait 10 ans qu’il chambre les gens pour finir en chialant.»
Riolo dézingue Neymar: «Ça fait 10 ans qu’il chambre les gens pour finir en chialant.»

Daniel Riolo a violemment critiqué Neymar après l’élimination du Brésil. Le consultant RMC reproche au Brésilien son attitude, ses provocations répétées et ses plaintes lorsqu’il se retrouve à son tour critiqué ou pris pour cible. Daniel Riolo accuse Neymar de chambrer ses adversaires depuis des années, tout en se posant ensuite en victime. Il met aussi en cause son comportement hors terrain et son poids dans les choix autour de la sélection brésilienne.

Daniel Riolo a ainsi déclaré : « Ça fait 10 ans qu’il chambre les gens pour finir en chialant. Va en boîte de nuit comme t’as fait pendant la prépa à New York pendant que tes copains s’entraînaient. File à Vegas et arrête de nous emmerder. Chambre, mais ne chiale pas. Arrête de chialer sans arrêt, il fait que chialer, arrête ton cinéma, il est insupportable. Si je suis Brésilien, je pète un câble. Mais si Neymar est le problème parce que Ancelotti se sent obligé de l’appeler !!! »

Neymar accusé de provoquer puis de se plaindre

Le cœur de la critique vise l’attitude de Neymar. Riolo lui reproche de jouer depuis longtemps sur la provocation, le chambrage et la mise en scène, tout en supportant mal les retours de bâton. Pour le journaliste, Neymar ne peut pas multiplier les provocations sur le terrain, entretenir une image de joueur chambreur, puis se plaindre dès que les critiques deviennent plus dures.

Riolo ne s’arrête pas au terrain. Il évoque aussi les sorties nocturnes et l’hygiène de vie du joueur, en l’accusant d’avoir fait passer certaines activités avant la préparation sportive. Quand on voit le résultat sur le terrain, difficile de lui donner tort…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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