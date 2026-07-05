Emmanuel Macron annoncé en Syrie, une première depuis 2009

Emmanuel Macron se rendra prochainement en Syrie, comme l’a annoncé Damas. Cette visite marque un tournant dans les relations franco-syriennes, gelées depuis 2011 après la répression sanglante du printemps arabe par le régime de Bachar al-Assad. Aucun chef d’État français ne s’était rendu sur place depuis les déplacements de Nicolas Sarkozy entre 2008 et 2009, à une époque où Paris entretenait encore des liens officiels avec le pouvoir syrien.

Une normalisation en marche

Ce déplacement intervient dans un contexte de normalisation progressive du régime Assad sur la scène internationale. Après plus d’une décennie de guerre civile, plusieurs pays arabes ont rétabli leurs relations diplomatiques avec Damas. La France, qui avait rompu tout contact officiel en raison de la violence de la répression contre l’opposition, semble aujourd’hui opérer un changement de stratégie. Les détails pratiques du voyage présidentiel n’ont pas encore été communiqués par l’Élysée.

Des enjeux multiples

Cette annonce soulève de nombreuses questions sur les objectifs poursuivis par la France. Au-delà de la dimension diplomatique, des enjeux humanitaires et sécuritaires pourraient motiver cette visite. La présence française au Levant reste un sujet sensible, entre héritage historique et réalités géopolitiques actuelles. Le déplacement d’Emmanuel Macron sera scruté de près par les chancelleries occidentales comme par les acteurs régionaux.