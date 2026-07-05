Mélenchon veut éliminer le RN dès le premier tour de la présidentielle 2027

Le leader de La France insoumise se dit capable de devancer le candidat du Rassemblement national, rappelant le scrutin de 2022.

Jean-Luc Mélenchon affiche sa confiance pour la présidentielle de 2027. Le député des Bouches-du-Rhône estime qu’il pourra devancer le candidat du Rassemblement national au premier tour, voire l’éliminer totalement de la course à l’Élysée. Une ambition affichée dimanche qui tranche avec les projections actuelles des instituts de sondage.

Le précédent de 2022 comme argument

Le tribun insoumis s’appuie sur le scrutin de 2022 pour justifier son optimisme. Il rappelle qu’à l’époque, Marine Le Pen était créditée de vingt points d’avance sur lui dans les enquêtes d’opinion. Pourtant, l’écart s’est considérablement réduit dans les urnes, au point que la candidate d’extrême droite a failli être éliminée. Aujourd’hui, Jordan Bardella bénéficie d’un avantage comparable dans les sondages face au leader de LFI.

Cette déclaration intervient alors que le camp présidentiel et la gauche peinent à définir une stratégie commune face à la montée du RN. Mélenchon mise sur une dynamique de campagne similaire à celle qui lui avait permis de terminer troisième en 2022, à moins de deux points de Marine Le Pen. Reste à savoir si le contexte politique de 2027 lui sera aussi favorable.