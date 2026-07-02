À moins d’une semaine d’une décision judiciaire décisive pour son avenir politique, Marine Le Pen était l’invitée du Grand Entretien de LCI, présenté par Darius Rochebin. Dans un contexte particulièrement tendu, la présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale a abordé aussi bien son procès en appel que la présidentielle de 2027, Jordan Bardella, l’immigration ou encore la sécurité.

Cette intervention avait une importance particulière : le 7 juillet, la cour d’appel de Paris dira si elle confirme ou non sa condamnation dans l’affaire des assistants parlementaires européens, une décision susceptible de bouleverser la course à l’Élysée.

Marine Le Pen confirme sa candidature… sous une condition

Le principal message de la soirée est sans ambiguïté : Marine Le Pen reste la candidate du Rassemblement national pour l’élection présidentielle de 2027. « Si je peux être candidate, je serai candidate », a-t-elle répété à plusieurs reprises. Mais elle fixe une limite très claire : elle refuse d’envisager une campagne présidentielle sous bracelet électronique.

Selon elle, un candidat à la magistrature suprême doit disposer d’une totale liberté de mouvement pour parcourir le pays, organiser des réunions publiques et rencontrer les électeurs. Elle estime qu’une telle contrainte rendrait impossible une véritable campagne présidentielle.

Une décision judiciaire qui peut rebattre toutes les cartes

L’entretien était largement dominé par l’échéance judiciaire du 7 juillet. Marine Le Pen assure ne pas avoir peur de la décision à venir, même si elle reconnaît qu’elle pourrait profondément modifier son avenir politique. Elle affirme continuer à dormir sereinement et insiste sur sa capacité à faire face aux épreuves.

Elle explique que, quelle que soit l’issue du procès, elle poursuivra son engagement politique. Si elle ne peut plus briguer l’Élysée, elle promet de continuer à défendre ses idées, y compris comme simple militante. Elle annonce également qu’en cas de condamnation, elle utilisera toutes les voies de recours juridiquement possibles, tout en reconnaissant que certaines procédures pourraient l’empêcher de se présenter en 2027.

Jordan Bardella reste le partenaire, pas le remplaçant

Alors que de nombreuses interrogations demeurent sur un éventuel plan B du Rassemblement national, Marine Le Pen réaffirme qu’elle est « la candidate naturelle » de son camp. Elle souligne la complémentarité entre elle et Jordan Bardella, qu’elle décrit comme un dirigeant doté d’une forte capacité de rassemblement et d’un dynamisme lié à sa jeunesse.

Selon elle, leur répartition des rôles est claire : son expérience constitue un atout pour l’élection présidentielle tandis que Jordan Bardella incarne l’avenir du mouvement et pourrait exercer les fonctions de Premier ministre et de chef de la majorité. Marine Le Pen rejette également l’idée d’exercer une quelconque tutelle sur le président du RN. Elle affirme lui laisser toute son autonomie, même si les deux responsables échangent quotidiennement.

Sécurité, immigration et justice : le cœur de son discours

Sur les questions régaliennes, Marine Le Pen est restée fidèle aux positions défendues par le Rassemblement national. Après le meurtre du jeune Louis à Narbonne, elle appelle à une exécution beaucoup plus systématique des peines de prison et souhaite supprimer plusieurs dispositifs d’aménagement des peines, notamment pour les condamnations liées aux violences physiques.

En matière d’immigration, elle réaffirme vouloir mettre un terme à l’immigration et insiste sur la nécessité d’une intégration fondée sur une démarche personnelle des nouveaux arrivants. Interrogée sur les électeurs français de confession musulmane, elle affirme ne faire aucune distinction selon les origines, la religion ou la couleur de peau et assure vouloir représenter l’ensemble des Français.

Une stratégie d’ouverture pour les législatives

Marine Le Pen confirme également que le Rassemblement national souhaite poursuivre la stratégie d’alliance engagée lors des élections législatives de 2024 avec Éric Ciotti.

Elle évoque la création d’une plateforme électorale permettant à plusieurs formations politiques de travailler ensemble tout en conservant chacune leur identité. Une manière, selon elle, d’élargir encore le socle électoral du RN sans remettre en cause l’autonomie des partis partenaires.

Le Pen assume son héritage politique

Au cours de l’entretien, Marine Le Pen s’est également définie comme « gaullienne » plutôt que gaulliste. Elle explique partager la vision du général de Gaulle sur la souveraineté et la place de la France, tout en prenant ses distances avec certaines décisions historiques, notamment concernant les harkis.

Elle a par ailleurs vivement critiqué Jean-Luc Mélenchon, qu’elle accuse de porter un projet de division nationale, tout en estimant qu’un second tour face au leader de la gauche radicale reste une hypothèse crédible.

Une campagne suspendue à la justice

Cette intervention confirme que toute la stratégie présidentielle du Rassemblement national dépend désormais de la décision attendue le 7 juillet. Marine Le Pen entend montrer qu’elle reste pleinement engagée dans la bataille présidentielle tout en préparant politiquement toutes les hypothèses. Son discours vise à rassurer son électorat, à afficher sa détermination personnelle et à préserver l’unité du mouvement autour du tandem qu’elle forme avec Jordan Bardella.

À quelques jours d’un jugement qui pourrait peser lourdement sur l’élection présidentielle de 2027, cette interview apparaît comme une prise de parole destinée autant à défendre son avenir judiciaire qu’à maintenir sa stature de favorite de son camp dans la course à l’Élysée.