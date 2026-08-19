Le sénateur François Patriat, fidèle soutien d’Emmanuel Macron, est mort à 83 ans

François Patriat, sénateur de Côte-d’Or et soutien de longue date d’Emmanuel Macron, est décédé à 83 ans après un accident de vélo. Figure emblématique de la politique bourguignonne, il a exercé plusieurs fonctions, dont celle de ministre de l’Agriculture. Sa disparition a suscité de nombreux hommages, soulignant son engagement et sa contribution à la vie publique.

François Patriat, président du groupe macroniste RDPI au Sénat et l’un des tout premiers soutiens d’Emmanuel Macron, est décédé mercredi 19 août à l’âge de 83 ans. Le sénateur de Côte-d’Or était hospitalisé à Dijon depuis un grave accident de vélo survenu le 17 juillet.

Figure de la vie politique bourguignonne depuis un demi-siècle, François Patriat avait commencé sa carrière élective comme conseiller général de Côte-d’Or en 1976. Député à plusieurs reprises, président du conseil régional de Bourgogne de 2004 à 2015, il avait également occupé des fonctions gouvernementales sous Lionel Jospin, notamment comme secrétaire d’État puis ministre de l’Agriculture en 2002. Sénateur depuis 2008, il avait annoncé en juin qu’il ne solliciterait pas de nouveau mandat lors des élections sénatoriales de septembre.

Un des premiers soutiens d’Emmanuel Macron

Longtemps membre du Parti socialiste, François Patriat avait très tôt choisi de rejoindre Emmanuel Macron. Dès 2016, il avait soutenu la création d’En Marche et était ensuite devenu l’un des principaux relais du macronisme au Sénat, où il présidait le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Sa disparition a suscité de nombreux hommages, notamment en Bourgogne. Le président du conseil départemental de Côte-d’Or, François Sauvadet, a salué un parcours politique « qui dépasse les clivages », ainsi que l’attachement profond de François Patriat à son territoire, à l’agriculture et au monde rural. « Je perds d’abord un ami », a-t-il déclaré, avant de rendre hommage à un homme ayant consacré cinquante années à la vie publique.