Audiences TV : malgré le nul contre l’Italie, Zidane cartonne sur TF1 avec 7,17 millions de téléspectateurs, son record depuis sa prise de fonction

Le match France-Italie, marqué par un nul (1-1), attire 7,17 millions de téléspectateurs sur TF1, établissant un nouveau record pour Zinédine Zidane en tant que sélectionneur. Malgré l'absence de victoire, l'audience écrase celle de ses concurrents, tandis que M6 et TFX enregistrent des scores très bas.

Le premier accroc sportif de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France n’a pas refroidi les téléspectateurs. Vendredi soir, le match France-Italie (1-1), disputé au Stade de France pour la troisième journée de la Ligue des nations, a très largement dominé les audiences. 7,17 millions de personnes ont suivi la rencontre sur TF1, soit 41% de part d’audience. Un score nettement supérieur à celui des deux premières rencontres dirigées par le nouveau sélectionneur.

Derrière TF1, l’écart est considérable. France 2 rassemble 2,63 millions de téléspectateurs avec une rediffusion de Capitaine Marleau, tandis que France 3 devance M6. La Roue de la fortune célébrités réalise en effet une soirée difficile avec seulement 846 000 téléspectateurs pour sa première partie. Sur TFX, la série Dear You s’effondre à quelques dizaines de milliers de téléspectateurs.

Zidane bat son record depuis son arrivée chez les Bleus

Pour son premier match à domicile depuis sa nomination comme sélectionneur, Zinédine Zidane retrouvait à la fois le Stade de France et l’Italie, 20 ans après la finale de la Coupe du monde 2006. Une affiche particulièrement symbolique pour l’ancien numéro 10 des Bleus⁠.

Sur le terrain, la série de victoires s’est arrêtée. Après ses succès contre la Turquie (1-0) et la Belgique (1-0), l’équipe de France a concédé le nul contre l’Italie (1-1)⁠. Michael Olise a ouvert le score sur coup franc à la 55e minute, avant l’égalisation d’Alessandro Bastoni à la 68e. Dayot Upamecano a ensuite été expulsé à la 85e minute après avoir reçu un second carton jaune.

Ce premier match sans victoire de l’ère Zidane n’a pourtant eu aucun effet négatif sur l’audience. C’est même l’inverse : France-Italie réalise le meilleur score des trois premiers matchs de Zidane à la tête des Bleus.

7,17 millions : TF1 progresse encore avec les Bleus

France-Italie a réuni 7,17 millions de téléspectateurs, soit 41% du public âgé de 4 ans et plus. TF1 atteint également 51,2% auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans et 59,2% auprès des 25-49 ans. Un pic à 8,2 millions de téléspectateurs a été enregistré au cours de la rencontre.

La progression est nette. Pour le premier match de Zidane comme sélectionneur, contre la Turquie, TF1 avait rassemblé 6,82 millions de téléspectateurs et 37,7% de part d’audience. Trois jours plus tard, Belgique-France avait été regardé par 6,39 millions de personnes, pour 32,9% de part d’audience.

Avec 7,17 millions et 41%, France-Italie fait donc mieux que les deux précédentes rencontres. Il s’agit également du meilleur score enregistré par un match de Ligue des nations depuis 2021.

Capitaine Marleau loin derrière, France 3 dépasse M6

La concurrence n’a pratiquement jamais existé face aux Bleus. France 2 prend la deuxième place avec une rediffusion de Capitaine Marleau. L’épisode L’Ami français, porté par Corinne Masiero, rassemble 2,625 millions de téléspectateurs, soit 15,3% de part d’audience.

France 3 complète le podium avec Le Grand Bêtisier, 50 ans de rire. Le programme présenté par Camille Cerf attire 968 000 personnes, représentant 6,1% du public.

La contre-performance vient surtout de M6, reléguée à la quatrième place.

La Roue de la fortune célébrités tombe à 846 000 téléspectateurs sur M6

M6 avait pourtant sorti La Roue de la fortune de sa case quotidienne pour une nouvelle émission spéciale en prime time. Éric Antoine recevait notamment Hinaupoko Devèze, Gil Alma, Roselyne Bachelot, Arié Elmaleh, Marine Leonardi, Jérôme Anthony, Sophie Davant et Nelson Monfort.

La première partie n’a attiré que 846 000 téléspectateurs, soit 4,8% de part d’audience et 7% auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. La seconde partie descend à 684 000 téléspectateurs, pour 5,6% du public.

La comparaison avec la précédente soirée spéciale est défavorable. Le 2 avril dernier, La Roue de la fortune célébrités avait réuni 1,12 million de téléspectateurs en première partie, puis 927 000 pour la suite. En six mois, le programme perd donc près de 275 000 téléspectateurs sur sa première partie.

Dear You s’effondre sur TFX

Tout en bas du classement, la situation est encore plus difficile pour Dear You. La série romantique de TFX, avec Carla Poquin, Louka Meliava et Terence Telle, ne rassemble que 36 000 téléspectateurs sur la tranche mesurée, pour 0,2% de part d’audience.

Un niveau extrêmement faible pour une chaîne nationale de la TNT et qui pose nécessairement la question du maintien de la série dans cette case de programmation. TFX diffusait pourtant plusieurs épisodes inédits à la suite vendredi soir.

La soirée du 2 octobre est donc dominée sans partage par le football. Malgré le premier nul de Zinédine Zidane depuis sa prise de fonctions, TF1 franchit largement les 7 millions de téléspectateurs et rassemble à elle seule 41% du public, laissant toutes les autres chaînes très loin derrière.