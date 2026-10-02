Delphine Wespiser absente de TBT9: «Mes angoisses et mes cauchemars se sont réveillés». L’ex-Miss France reste auprès de Roger atteint d’un cancer

Delphine Wespiser explique son absence de l'émission "Tout beau, tout neuf" pour rester auprès de son compagnon Roger, atteint d'un cancer de la gorge. Elle partage son angoisse face à des rumeurs sur sa mort, ayant provoqué une détresse émotionnelle importante. Actuellement, elle s'engage à le soutenir pendant son traitement.

Delphine Wespiser n’est pas apparue cette semaine dans Tout beau, tout neuf. Face aux interrogations de ses abonnés, la chroniqueuse de l’émission de Cyril Hanouna sur W9 a expliqué ce vendredi les raisons de son absence. L’ancienne Miss France reste auprès de son compagnon Roger Erhart, atteint d’un cancer de la gorge et actuellement en traitement. Une période éprouvante, aggravée récemment par la diffusion de fausses informations annonçant la mort de ce dernier.

« Je prends soin de mon chéri »

C’est sur Instagram que Delphine Wespiser a répondu à une internaute qui lui demandait si elle avait pris quelques jours de repos ou si d’autres obligations expliquaient son absence de Tout beau, tout neuf.

La chroniqueuse a donné une réponse très personnelle : « Je prends soin de mon chéri. On prend soin l’un de l’autre. »

Roger Erhart poursuit actuellement son combat contre un cancer de la gorge. Delphine Wespiser avait notamment partagé en septembre des images prises à l’hôpital alors qu’il suivait une séance de chimiothérapie.

Depuis plusieurs mois, l’ancienne Miss France adapte régulièrement son activité professionnelle à l’état de santé de son compagnon. Au printemps, elle avait déjà temporairement quitté le plateau de Tout beau, tout neuf, avant de retrouver l’émission.

« Impossible de me décoller de lui »

Cette fois, Delphine Wespiser ne cache pas l’angoisse qui l’accompagne. « À vrai dire, je suis comme traumatisée… Impossible de me décoller de lui… Sinon, j’angoisse », explique-t-elle.

Elle décrit une peur devenue difficile à contrôler : « Alors je sais, mais quand dans ta tête, tu as un truc qui s’y plante, c’est plus fort que toi. »

Cette inquiétude intervient quelques jours après une épreuve particulièrement violente pour le couple. De fausses publications avaient annoncé la mort de Roger, allant jusqu’à diffuser de faux avis de décès et de fausses images d’obsèques.

Delphine Wespiser avait alors fermement démenti la mort de son compagnon⁠, rappelant que Roger était bien vivant et à ses côtés.

La fausse mort de Roger a profondément marqué Delphine Wespiser

La chroniqueuse avait expliqué que ces publications avaient provoqué des appels et des messages de proches persuadés que Roger était décédé. Elle avait alors décrit une situation devenue particulièrement difficile à supporter : « Mes angoisses se sont réveillées. Mes cauchemars aussi. »

Delphine Wespiser avait également raconté avoir été incapable d’aller travailler et ne plus parvenir à dormir normalement après la multiplication de ces faux contenus. Son avocat, Me Tom Michel, avait annoncé des poursuites pénales et civiles contre leurs auteurs.

Cette affaire semble donc peser directement sur la décision de la chroniqueuse de rester aujourd’hui auprès de Roger. Son absence de Tout beau, tout neuf n’est pas liée à un départ annoncé de l’émission : Delphine Wespiser explique simplement avoir choisi, pour le moment, de rester aux côtés de son compagnon pendant son traitement.

Roger poursuit son traitement contre le cancer

Roger Erhart est atteint d’un cancer de la gorge. Il suit notamment des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Delphine Wespiser s’est régulièrement exprimée sur la maladie et sur la place qu’elle occupe auprès de lui pendant cette période.

Après les fausses annonces de décès diffusées en septembre, elle avait tenu à mettre fin sans ambiguïté aux rumeurs : « Roger est là. Avec moi. Et nous allons continuer, ensemble. »

Quelques jours plus tard, son absence de Tout beau, tout neuf trouve donc une explication très concrète. Delphine Wespiser préfère actuellement rester auprès de Roger, reconnaissant elle-même ne pas parvenir à s’éloigner de lui sans ressentir une forte angoisse.