Matthieu Delormeau révèle avoir fait deux overdoses au GHB : «J’aurais pu crever»

Matthieu Delormeau évoque son addiction au GHB et à la cocaïne dans le podcast On parle de tout, révélant avoir subi deux overdoses. Il raconte les séquelles physiques et psychologiques de sa dépendance, ayant frôlé la mort après un arrêt cardiaque, et les conséquences financières de son mode de vie, s'élevant à plus de 10 000 euros par mois.

Invité du podcast On parle de tout, animé par Joseph Hamani, Matthieu Delormeau est revenu longuement sur son addiction à la cocaïne et au GHB. L’ancien chroniqueur de Tout beau, tout neuf a notamment révélé avoir fait deux overdoses, dont l’une après avoir consommé une trop grande quantité de GHB. Il affirme également avoir subi un arrêt cardiaque et reconnaît aujourd’hui avoir frôlé la mort.

Celui qui avait déjà raconté sa descente aux enfers entre cocaïne, GHB et isolement est revenu en détail sur les conséquences physiques et psychologiques de son addiction.

« J’ai fait deux overdoses »

Après environ un an de consommation, Matthieu Delormeau explique avoir progressivement perdu pied. Il assure être devenu « agressif », « schizophrène » ou encore « agoraphobe », tandis que son alimentation se dégradait fortement. « J’étais tombé à 74 kilos. Je ne bouffais plus rien », raconte-t-il.

Son état s’est ensuite considérablement aggravé. « Après, c’est l’escalade de la catastrophe. J’ai fait deux overdoses », révèle l’ancien animateur, qui avait déjà évoqué publiquement les ravages de son addiction à la cocaïne.

Une première overdose après avoir pris « trop de GHB »

Matthieu Delormeau raconte que sa première overdose s’est produite alors qu’il était resté éveillé pendant plusieurs jours. « Je n’avais pas dormi pendant au moins deux jours. J’avais pris trop de GHB », explique-t-il.

Ce jour-là, la présence de sa femme de ménage aurait été déterminante. « Heureusement ce jour-là, la femme de ménage est arrivée. J’ai titubé comme ça et je suis tombé heureusement sur la moquette », poursuit-il. Lorsqu’il reprend connaissance, les secours sont autour de lui : « Les pompiers et le SAMU m’ont réveillé. » Après cette première intervention, il indique toutefois être resté à son domicile. « Première fois, ils m’ont laissé chez moi », précise-t-il.

Une deuxième overdose, la tête la première sur une table

La deuxième overdose racontée par Matthieu Delormeau aurait pu connaître une issue encore plus dramatique. Cette fois, il s’effondre alors qu’il est en train de manger. « La deuxième fois, je suis tombé en plus sur la table », se souvient-il.

Sa chute est violente. Il explique être tombé directement dans son assiette : « Je me suis éclaté sur le truc ». Un ami possédant les clés de son domicile passe alors le voir et découvre la situation. C’est lui qui appelle les secours.

Matthieu Delormeau estime aujourd’hui que cette visite lui a probablement sauvé la vie. Selon son récit, il avait pris une quantité excessive de GHB et a fait un arrêt cardiaque. « J’aurais pu crever », reconnaît-il.

Plus de 10 000 euros dépensés chaque mois

À la dégradation de son état de santé s’ajoute alors un gouffre financier. Matthieu Delormeau révèle que sa consommation et le mode de vie directement lié à son addiction lui coûtaient plus de 10 000 euros par mois.

Ces nouvelles confidences prolongent le récit livré depuis plusieurs mois par l’ancien chroniqueur sur cette période de sa vie. Lors de son retour à la télévision aux côtés de Cyril Hanouna, il avait déjà choisi de parler publiquement de son addiction et de ses conséquences.

Dans On parle de tout, Matthieu Delormeau va cette fois plus loin en racontant les épisodes au cours desquels sa consommation de GHB l’a conduit jusqu’à l’overdose et, selon son témoignage, à un arrêt cardiaque. Deux accidents qui auraient pu lui être fatals.