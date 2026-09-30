Cyril Hanouna s’emporte après les critiques sur la venue du pape: «Drapeau français et religion catholique, dans leur tête, c’est réac»

Cyril Hanouna a vivement réagi aux critiques suscitées par la large couverture médiatique de la venue du pape en France. Dans Tout beau, tout n9uf sur W9, l’animateur a défendu l’intérêt du public pour cet événement religieux et s’est appuyé sur les audiences réalisées à la télévision. W9 présente d’ailleurs en replay une partie de l’émission consacrée au sujet sous le titre « Visite du pape : un succès qui surprend ! ». M6+

« 4,5 millions de téléspectateurs, c’est énormissime »

Pour Cyril Hanouna, les audiences enregistrées à l’occasion de la visite papale contredisent ceux qui estimeraient que le catholicisme n’intéresse plus suffisamment les Français pour occuper une place importante à la télévision : « Certaines personnes se disent que la religion catholique ne fonctionne pas en audience. Déjà, 4,5 millions de téléspectateurs, c’est énormissime : c’est plus que tous les primes de TF1, c’est deux fois The Voice et Koh-Lanta. »

« On veut cacher la religion catholique, les racines chrétiennes »

Cyril Hanouna ne s’est pas limité à la question des audiences. Il a également livré son interprétation des critiques visant la médiatisation du catholicisme et de la visite du pape : « On veut cacher la religion catholique, les racines chrétiennes et essayer de critiquer. Je pense que, dans leur tête : drapeau français et religion catholique, c’est réac. » Une déclaration dans laquelle l’animateur associe donc les critiques qu’il vise à une réticence, selon lui, envers la mise en avant du catholicisme, des racines chrétiennes et du drapeau français.

Hanouna avait déjà défendu la visite du pape

Ce n’est pas la première fois que Cyril Hanouna prend position sur le déplacement du souverain pontife. L’animateur avait déjà consacré une partie de son émission à l’événement et à l’accueil réservé au pape en France.

Il avait notamment estimé que cette visite avait permis aux Français de « retrouver des repères », en évoquant les traditions religieuses et la place qu’elles continuent d’occuper dans la société française.

La veille, il avait également attaqué Emmanuel Macron en déclarant : « Il y a quelqu’un sur qui on peut compter, c’est le pape. Emmanuel Macron, tu l’appelles quand tu n’as rien à dire.