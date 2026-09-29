Jordan Bardella charge Mediapart: «Un journal d’extrême gauche, composé de fanatiques. C’est une guerre totale.»

Jordan Bardella conteste fermement les accusations de Mediapart l'attribuant des propos antisémites, dénonçant une 'guerre totale' contre le Rassemblement national. Il annonce une action judiciaire et évoque une manipulation visant à le déstabiliser avant l'élection présidentielle de 2027, tandis que Mediapart maintient l'authenticité des documents incriminants.

Jordan Bardella hausse encore le ton contre Mediapart. Au lendemain de l’annonce de conversations privées qui contiendraient des propos antisémites et complotistes que le média lui attribue, le président du Rassemblement national conteste formellement en être l’auteur. Ce mardi, à l’Assemblée nationale, il a annoncé une riposte judiciaire et dénoncé les « prémices d’une guerre totale » contre son parti.

Cette nouvelle prise de parole prolonge la riposte engagée dès la publication des accusations, lorsque Jordan Bardella avait dénoncé des « faux grossiers » et une « opération de barbouzerie »⁠. Mediapart affirme de son côté avoir authentifié de manière indépendante des dizaines de conversations écrites remontant à 2013.

« Les prémices d’une guerre totale »

Aux côtés de Marine Le Pen devant les députés du RN, Jordan Bardella a présenté cette affaire comme le début d’une série d’attaques contre sa formation politique à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

Il a évoqué « les prémices d’une guerre totale » et affirmé que « les tentatives de déstabilisation de la campagne présidentielle vont nous cibler un à un ». Le président du RN maintient que les propos qui lui sont attribués n’ont jamais été les siens.

Jordan Bardella a également annoncé une action pour « faux et usage de faux ». Il avance deux possibilités concernant l’origine des documents : « Soit Mediapart a mis en œuvre une opération de barbouze, soit une opération de barbouze s’est montée à l’extérieur, et Mediapart s’est fait enfumer, aveuglé par la haine qu’il porte au RN. »

« Mediapart est un journal d’extrême gauche »

Quelques heures après son intervention à l’Assemblée nationale, Jordan Bardella a publié un nouveau message sur X. Cette fois, le président du RN attaque directement le média et lui prête une volonté d’empêcher son camp d’accéder au pouvoir : « Mediapart est un journal d’extrême gauche, composé de fanatiques qui useront de tous les moyens, y compris les plus déloyaux, pour nous empêcher de gagner l’élection présidentielle. Il conclut son message par : « Tous les Français doivent en être conscients ! »

Mediapart maintient pour sa part que les conversations ont fait l’objet d’une authentification indépendante. Le média attribue au responsable politique des propos antisémites et complotistes datant notamment de 2013, alors qu’il débutait au Front national. Jordan Bardella les qualifie de faux.

Bardella : « Je conteste formellement les accusations de Mediapart »

Dans un second message publié ce mardi, Jordan Bardella réaffirme son démenti catégorique : « Je conteste formellement les accusations de Mediapart. »

Il poursuit en mettant directement en cause le journal sur la question de l’antisémitisme : « En matière de lutte contre l’antisémitisme, je n’ai aucune leçon à recevoir d’un journal dont le fondateur a tenu des propos de soutien à des terroristes qui ont assassiné des athlètes israéliens lors des JO à Munich. »

Jordan Bardella fait ici référence à Edwy Plenel et à une ancienne polémique concernant des écrits sur l’attentat des Jeux olympiques de Munich de 1972. Il utilise cet épisode pour contester la légitimité de Mediapart à le mettre en cause sur l’antisémitisme.

Marine Le Pen affiche sa « confiance absolue »

Marine Le Pen a publiquement apporté son soutien à Jordan Bardella. Devant les parlementaires du RN, elle lui a renouvelé sa « confiance absolue » et a elle aussi rejeté l’authenticité des propos attribués au président du parti.

Elle a averti les élus de son groupe : « On va en prendre plein la poire. Le système et nos adversaires vont tout faire, y compris les trucs les plus dégueulasses, pour tenter d’entraver notre dynamique. »

Marine Le Pen a également annoncé une contre-offensive judiciaire : « Nous n’allons pas nous laisser faire. Non seulement nous allons contre-attaquer et saisir la justice, et nous allons démonter cette manipulation. »

L’affaire oppose donc désormais deux versions inconciliables. Mediapart affirme avoir authentifié les conversations et les attribue à Jordan Bardella. Le président du RN dément catégoriquement, annonce des procédures judiciaires et accuse le média de participer à une entreprise destinée à nuire à son parti avant la présidentielle de 2027.