Lycées bloqués : deux journalistes de BFMTV agressés, la chaîne soutient leur plainte

Deux journalistes de BFMTV ont été agressés mardi 29 septembre alors qu’ils couvraient un blocage de lycée en région parisienne, a annoncé la chaîne. Selon son communiqué, ils ont été pris à partie, insultés et molestés, puis ont dû quitter les lieux pour leur sécurité. BFMTV indique s’associer au dépôt de plainte des journalistes et condamne ces violences. Aucun bilan médical ni détail sur les auteurs présumés n’a été communiqué à ce stade.

La Société des journalistes de BFMTV situe l’incident à Saint-Denis. Elle précise que l’équipe avait pu travailler sur place entre 6 heures et 10 heures avant d’être insultée et agressée physiquement par plusieurs personnes. Sa réaction porte sur un point essentiel pour la couverture de ce mouvement : les reporters doivent pouvoir documenter les revendications des lycéens et les tensions éventuelles sans être contraints d’interrompre leur travail.

La sécurité des équipes au cœur de la couverture

Les blocages se sont étendus ces derniers jours au-delà des premiers établissements mobilisés en Île-de-France. Les revendications portent notamment sur le manque d’enseignants et de personnels, les conditions d’études et les moyens des lycées. Cette mobilisation doit pouvoir être racontée dans toute sa diversité. L’agression dénoncée à Saint-Denis ne permet pas d’attribuer ces violences à l’ensemble des élèves mobilisés ; l’identification de leurs auteurs relève de l’enquête consécutive à la plainte.

Pour BFMTV, l’incident intervient dans une séquence de reportage déjà tendue : une autre équipe de la chaîne avait dû être exfiltrée d’une manifestation parisienne le 20 septembre après avoir été menacée. La direction affirme que l’agression de mardi n’empêchera pas ses journalistes de poursuivre leur mission d’information. Au-delà de la plainte, la question immédiate pour les rédactions est celle des conditions concrètes dans lesquelles leurs équipes peuvent couvrir les rassemblements sur le terrain.