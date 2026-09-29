Edwige Diaz, de l’ancrage girondin à la présidence du groupe RN au Sénat

À 38 ans, Edwige Diaz franchit une nouvelle étape de son parcours politique. Élue sénatrice de la Gironde dimanche 27 septembre, l’ancienne députée vient d’être choisie pour présider le nouveau groupe Rassemblement national au Palais du Luxembourg. Une responsabilité importante pour celle qui s’est progressivement imposée parmi les cadres du parti, en construisant notamment son implantation en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine.

La désignation a été annoncée ce mardi matin par Jordan Bardella, à l’issue d’une réunion des nouveaux élus. Aucun vote formel n’a été nécessaire, les sénateurs concernés étant parvenus à un accord. Le président du RN a salué sa « campagne remarquable », la présentant comme une « femme de confiance » ayant acquis sa légitimité sur le terrain. Edwige Diaz prend ainsi la tête d’un groupe qui devrait réunir quinze sénateurs, une première pour le RN au Palais du Luxembourg.

De 79 à 709 voix de grands électeurs en six ans

Son élection en Gironde illustre particulièrement la progression de son implantation locale. Déjà candidate aux sénatoriales de 2020, Edwige Diaz n’avait alors recueilli que 79 voix de grands électeurs, soit 2,34 % des suffrages exprimés. Six ans plus tard, sa liste obtient 709 voix et 19,63 %, lui permettant de décrocher l’un des six sièges girondins. Elle devient ainsi la première sénatrice RN du département.

Née à Marseille en 1987, titulaire d’un master d’espagnol de l’université de Bordeaux et ancienne cadre administrative et commerciale, Edwige Diaz rejoint le Front national en 2014. Élue conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine en 2015, elle prend ensuite des responsabilités dans le groupe régional du parti et devient l’une de ses principales figures en Gironde. Après plusieurs candidatures locales, elle remporte en 2022 la 11e circonscription de la Gironde avec 58,7 % des voix au second tour. Deux ans plus tard, elle est réélue députée dès le premier tour avec 53,33 %.

Vice-présidente du Rassemblement national depuis 2022, elle a également siégé à la commission des finances de l’Assemblée nationale. Son passage au Palais-Bourbon a parfois montré une autonomie sur certains sujets : elle a notamment voté en faveur du texte sur l’aide à mourir en mai 2025, contrairement à une large majorité des députés de son groupe. En quittant désormais l’Assemblée pour le Sénat, Edwige Diaz passe d’un travail d’implantation locale et parlementaire à la direction d’un groupe appelé à installer durablement le RN dans une institution où le parti était jusqu’ici faiblement représenté.