Un sondage révèle que Marine Le Pen est largement en tête des intentions de vote pour la présidentielle de 2027, atteignant 57 % contre Édouard Philippe et 69 % face à Jean-Luc Mélenchon. Bien qu'elle domine le premier tour, la dynamique électorale souligne la complexité des soutiens au second tour.

Marine Le Pen recueillerait 57 % des voix face à Édouard Philippe et 69 % face à Jean-Luc Mélenchon dans les deux hypothèses de second tour testées par Toluna Harris Interactive pour M6 et RTL. Publiée lundi 28 septembre, l’enquête place ses adversaires respectivement à 43 % et 31 %. La représentante du Rassemblement national gagne deux points dans chacun de ces duels par rapport à la précédente vague, réalisée début septembre. Cette variation doit toutefois être appréciée au regard des marges d’erreur.

Au premier tour, Marine Le Pen domine également les cinq configurations étudiées, avec 35 à 36 % des intentions de vote. Jean-Luc Mélenchon occupe la deuxième place dans chacune d’elles. Lorsque Gabriel Attal et Édouard Philippe sont tous deux présents, le dirigeant insoumis obtient 17 %, contre 13 % pour le fondateur d’Horizons et 5 % pour le représentant de Renaissance. La dispersion des candidatures du centre apparaît ainsi comme un enjeu important de la compétition pour accéder au second tour.

La qualification et la victoire, deux rapports de force distincts

L’enquête met en évidence une difficulté différente pour les adversaires du RN. Jean-Luc Mélenchon apparaît mieux placé pour franchir le premier tour dans les scénarios retenus, mais nettement plus distancé qu’Édouard Philippe dans un duel final contre Marine Le Pen. Ces résultats suggèrent que la capacité à mobiliser un électorat au premier tour ne garantit pas celle de rassembler au second. Ils alimentent aussi les débats sur les candidatures concurrentes, sans permettre de déduire qu’un retrait entraînerait automatiquement le transfert de toutes les voix vers un autre candidat.

Le sondage a été réalisé en ligne du 22 au 24 septembre auprès de 1 974 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d’un échantillon de 2 334 adultes, selon la méthode des quotas. Le rapport indique des marges d’erreur allant jusqu’à 3,1 points, notamment pour le second tour. Ces intentions de vote décrivent les réponses aux configurations proposées au moment de l’enquête. Elles ne prédisent ni la liste définitive des candidats, ni la participation, ni le résultat de l’élection.