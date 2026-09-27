POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Olivier Becht se lance au nom de « l’extrême centre »

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Présidentielle 2027 : Olivier Becht se lance au nom de « l’extrême centre »
Présidentielle 2027 : Olivier Becht se lance au nom de « l’extrême centre »

L’ancien ministre du Commerce extérieur Olivier Becht a annoncé, le 24 septembre, sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Le député du Haut-Rhin entend défendre une démarche indépendante des camps politiques traditionnels et revendique un positionnement à « l’extrême centre ».

Ancien maire de Rixheim et membre du gouvernement d’Élisabeth Borne entre 2022 et 2024, Olivier Becht a officialisé sa démarche devant ses soutiens dans son ancienne commune. Aujourd’hui député apparenté Renaissance, il affirme néanmoins ne plus appartenir à un camp politique et souhaite porter son propre projet pour le pays.

L’énergie et le modèle social au cœur de sa démarche

Parmi les premières orientations avancées figurent l’indépendance énergétique, le coût de l’électricité et la refonte du modèle économique et social français. Olivier Becht évoque notamment un nouveau « contrat social universel », présenté comme l’un des axes de sa candidature.

Son entrée dans la course s’accompagne ainsi d’une volonté affichée de déplacer le débat vers l’organisation économique du pays. L’ancien ministre ne se contente pas de revendiquer une place au centre : il entend associer ce positionnement à une révision du modèle français, dont il fait le principal motif de son engagement présidentiel.

Le passage obligé des parrainages

Cette annonce constitue une déclaration de candidature, mais ne garantit pas encore sa présence sur les bulletins de vote. Comme les autres prétendants à l’Élysée, Olivier Becht devra réunir les 500 présentations d’élus nécessaires pour participer effectivement au scrutin.

L’ancien ministre a donc franchi une première étape politique. Il lui reste désormais à transformer cette déclaration en candidature recevable, tout en donnant davantage de contenu aux orientations présentées lors de son lancement.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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