Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin affirme vouloir être candidat et revendique « plusieurs centaines de parrainages »

Dominique de Villepin confirme son ambition présidentielle pour 2027, affirmant avoir déjà plusieurs centaines de parrainages. Il critique Édouard Philippe et Jordan Bardella pour leurs propositions sur l'immigration, et dénonce le manque de sérieux des autres candidats en matière économique. Sa candidature semble désormais imminente.

Dominique de Villepin franchit un nouveau cap dans la course à l’Élysée. Invité ce dimanche de BFM Politique, l’ancien Premier ministre a déclaré qu’il « veut être candidat » à l’élection présidentielle de 2027 et assure avoir déjà recueilli « plusieurs centaines de parrainages ».

L’ancien chef du gouvernement explique avoir engagé des démarches auprès des maires afin de réunir les signatures nécessaires à sa candidature. Sans encore procéder à une annonce formelle, Dominique de Villepin ne cache donc plus son intention de se présenter et poursuit la structuration de son offre politique à huit mois du scrutin.

De Villepin attaque Philippe et Bardella

Dominique de Villepin en a également profité pour prendre ses distances avec plusieurs de ses futurs adversaires. Il accuse Édouard Philippe de « faire le jeu du RN » par une « surenchère » sur l’immigration à Mayotte, après les propositions du candidat Horizons sur le droit d’asile et le droit du sol. Il s’en est aussi pris à Jordan Bardella et à sa proposition de référendum sur l’immigration, estimant qu’un référendum n’était « pas une formule magique ».

Sur l’économie, l’ancien Premier ministre a dénoncé « une foire » aux propositions budgétaires des candidats. « C’est n’importe quoi », a-t-il lancé, reprochant à ses concurrents de promettre aux électeurs ce qu’ils souhaitent entendre plutôt que de présenter une stratégie cohérente pour redresser les finances publiques.

Après avoir dévoilé ces derniers jours son projet de « big bang » fiscal et administratif, Dominique de Villepin se rapproche ainsi encore un peu plus d’une candidature officielle. La question semble désormais moins être de savoir s’il souhaite concourir que de savoir quand il annoncera formellement son entrée dans la présidentielle.