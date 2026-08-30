Alerte info
POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin affirme vouloir être candidat et revendique « plusieurs centaines de parrainages »

Par

2 minutes de lecture

Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin affirme vouloir être candidat et revendique « plusieurs centaines de parrainages »
Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin affirme vouloir être candidat et revendique « plusieurs centaines de parrainages »

Dominique de Villepin franchit un nouveau cap dans la course à l’Élysée. Invité ce dimanche de BFM Politique, l’ancien Premier ministre a déclaré qu’il « veut être candidat » à l’élection présidentielle de 2027 et assure avoir déjà recueilli « plusieurs centaines de parrainages ».

L’ancien chef du gouvernement explique avoir engagé des démarches auprès des maires afin de réunir les signatures nécessaires à sa candidature. Sans encore procéder à une annonce formelle, Dominique de Villepin ne cache donc plus son intention de se présenter et poursuit la structuration de son offre politique à huit mois du scrutin.

De Villepin attaque Philippe et Bardella

Dominique de Villepin en a également profité pour prendre ses distances avec plusieurs de ses futurs adversaires. Il accuse Édouard Philippe de « faire le jeu du RN » par une « surenchère » sur l’immigration à Mayotte, après les propositions du candidat Horizons sur le droit d’asile et le droit du sol. Il s’en est aussi pris à Jordan Bardella et à sa proposition de référendum sur l’immigration, estimant qu’un référendum n’était « pas une formule magique ».

Sur l’économie, l’ancien Premier ministre a dénoncé « une foire » aux propositions budgétaires des candidats. « C’est n’importe quoi », a-t-il lancé, reprochant à ses concurrents de promettre aux électeurs ce qu’ils souhaitent entendre plutôt que de présenter une stratégie cohérente pour redresser les finances publiques.

Après avoir dévoilé ces derniers jours son projet de « big bang » fiscal et administratif, Dominique de Villepin se rapproche ainsi encore un peu plus d’une candidature officielle. La question semble désormais moins être de savoir s’il souhaite concourir que de savoir quand il annoncera formellement son entrée dans la présidentielle.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une