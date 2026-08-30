Yann Barthès répond aux critiques contre Quotidien: «C’est dingue qu’une émission soit autant attaquée par les extrêmes»

Yann Barthès défend son émission Quotidien face aux critiques venant des extrêmes politiques, rappelant son refus d'inviter des représentants du Rassemblement national. Malgré la violence des attaques sur les réseaux sociaux et les tensions avec la classe politique, il maintient la ligne éditoriale du programme. Barthès annonce également son intention de quitter la télévision dans dix ans.

À la veille du retour de Quotidien sur TMC, Yann Barthès sort de sa réserve. L’animateur, qui accorde peu d’entretiens, évoque les critiques visant son émission, ses rapports compliqués avec une partie de la classe politique et la violence des attaques sur les réseaux sociaux. Malgré les polémiques, il n’entend pas modifier la ligne éditoriale du programme lancé en 2016. « C’est dingue qu’une émission soit autant attaquée par les extrêmes », affirme-t-il.

« Quotidien » attaqué « à droite comme à gauche »

Yann Barthès estime que son émission est devenue une cible régulière de responsables et militants politiques situés aux deux extrémités de l’échiquier. Depuis plusieurs années, Quotidien fait l’objet d’accusations de parti pris, tandis que certains responsables politiques critiquent ouvertement la manière dont ils sont traités par le programme. L’animateur se dit surpris de voir une émission de télévision provoquer une telle hostilité et être autant prise à partie dans les affrontements politiques. L’animateur revendique pourtant la méthode de Quotidien, fondée sur un traitement critique et souvent ironique de l’actualité politique. L’émission entend notamment confronter les responsables politiques à leurs déclarations passées, leurs changements de position ou leurs contradictions. Yann Barthès ne prévoit donc aucune inflexion éditoriale malgré les controverses.

Le refus d’inviter des représentants du Rassemblement national maintenu

Parmi les choix éditoriaux assumés par Yann Barthès figure le refus de recevoir des représentants du Rassemblement national sur le plateau de Quotidien. Cette règle est appliquée depuis le lancement de l’émission et l’animateur n’envisage pas de la modifier. Cette position alimente depuis longtemps les critiques adressées au programme et les accusations de parti pris. Elle participe également aux relations particulièrement tendues entre Quotidien et certains responsables politiques. Refus d’invitations, déclarations publiques contre l’émission et critiques de son traitement de l’actualité ont régulièrement accompagné l’histoire du programme.

Yann Barthès dénonce la violence sur les réseaux sociaux

Yann Barthès établit également un lien entre ces affrontements politiques et les attaques visant ensuite Quotidien sur les réseaux sociaux. Selon lui, les critiques politiques peuvent provoquer ou amplifier une vague de réactions particulièrement violentes contre l’émission et ceux qui y travaillent. L’animateur s’étonne de l’ampleur prise par ces attaques et du niveau de tension pouvant entourer un programme télévisé. « C’est dingue qu’une émission soit autant attaquée par les extrêmes », résume-t-il, en évoquant des critiques provenant aussi bien de la droite que de la gauche radicales.

Une ligne éditoriale que l’animateur ne veut pas modifier

Malgré cette pression, Yann Barthès ne compte pas transformer Quotidien. Le présentateur défend le ton du programme, ses choix éditoriaux et sa manière de traiter les personnalités politiques. L’émission continuera donc à confronter les élus à leurs propos et à utiliser l’ironie et l’humour pour traiter l’actualité. Cette rentrée marque une étape particulière pour Quotidien, qui fête ses dix ans. Lancée sur TMC en 2016 après le départ de Yann Barthès de Canal+, l’émission s’est progressivement imposée comme l’un des rendez-vous importants de l’access prime time.

« Je défends le droit aux vannes, même ratées »

Yann Barthès revient également sur les polémiques provoquées par certaines plaisanteries diffusées dans son émission. Il défend la possibilité de tenter des traits d’humour, y compris lorsque ceux-ci ne rencontrent pas leur public ou déclenchent des critiques. « Je défends le droit aux vannes, même ratées », affirme l’animateur. Une manière d’assumer les choix humoristiques de Quotidien sans prétendre que toutes les plaisanteries diffusées à l’antenne sont nécessairement réussies.

Salhia Brakhlia fait son retour dans « Quotidien »

La nouvelle saison est également marquée par des changements au sein de l’équipe. Salhia Brakhlia retrouve Quotidien et doit notamment réaliser des interviews aux côtés de Yann Barthès. Le présentateur ne cache pas son estime pour la journaliste, qu’il décrit comme « l’une des meilleures intervieweuses du PAF ». Son retour accompagne une évolution de l’équipe après plusieurs départs. Yann Barthès entend parallèlement maintenir une place importante à l’humour et faire émerger de nouveaux visages dans le programme.

« Dans 10 ans, je ne serai plus à la télé »

Yann Barthès évoque enfin son propre avenir à la télévision. Sur ce point, l’animateur se montre catégorique : il ne s’imagine pas poursuivre indéfiniment sa carrière devant les caméras. « Dans 10 ans, je ne serai plus à la télé », annonce-t-il. Cette déclaration ne signifie pas pour autant qu’un départ de Quotidien soit imminent. Yann Barthès ne donne aucune date précise pour la fin de l’émission ou son retrait de l’antenne, mais fixe clairement un horizon personnel : à long terme, il ne se voit plus exercer le métier d’animateur de télévision.