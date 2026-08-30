Médicaments : la durée de conservation de 73 traitements pourrait être prolongée

L'Agence nationale de sécurité du médicament envisage de prolonger la durée de conservation de 73 médicaments, impliquant 14 laboratoires. Cette initiative vise à réduire le gaspillage et les pénuries, potentiellement augmentant la durée de conservation de certains traitements à quatre ans, tout en rappelant aux patients de respecter les dates de péremption actuelles.

L’Agence nationale de sécurité du médicament étudie l’allongement de la durée de conservation de 73 médicaments. Quatorze laboratoires pharmaceutiques participent à ce projet destiné à limiter le gaspillage, les pénuries et les conséquences environnementales liées à la production et à la destruction des traitements.

La liste comprend des médicaments couramment utilisés contenant notamment du paracétamol, de la lévothyroxine, de la mélatonine ou du lithium. Parmi les références étudiées, 47 pourraient obtenir une durée de conservation égale ou supérieure à quatre ans si les données de stabilité fournies par les fabricants sont validées.

Une majorité de médicaments conservés deux à trois ans

En France, la plupart des médicaments disposent actuellement d’une durée de conservation comprise entre deux et trois ans. Moins de 10 % peuvent être stockés pendant cinq ans. Une prolongation permettrait de réduire le nombre de boîtes détruites et d’améliorer la disponibilité de certains traitements.

En 2024, près de 9 960 tonnes de médicaments non utilisés étaient encore conservées dans les foyers français. Cyclamed en avait récupéré 7 795 tonnes, soit un taux de collecte de 77 %. En attendant une éventuelle modification officielle des autorisations et des dates figurant sur les emballages, les patients doivent continuer à respecter les dates de péremption actuelles et rapporter leurs médicaments inutilisés en pharmacie.