Ivry-sur-Seine : un cas de tuberculose déclaré, des dépistages organisés

Un cas de tuberculose a été déclaré à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, a annoncé la municipalité après avoir été informée par l’Agence régionale de santé. Une réunion exceptionnelle doit se tenir lundi avec la mairie et le Centre de lutte antituberculeuse afin de préciser les mesures sanitaires à mettre en œuvre.

Les personnes identifiées comme cas contacts se verront proposer un dépistage. Le maire, Philippe Bouyssou, n’a pas communiqué d’informations sur la personne malade ni sur le quartier concerné, afin de préserver la famille, d’éviter sa stigmatisation et de ne pas provoquer d’inquiétude injustifiée.

La tuberculose est une infection provoquée par le bacille de Koch. Elle touche principalement les poumons et se transmet par voie aérienne, surtout lors de contacts longs ou répétés dans des espaces insuffisamment ventilés. Une toux persistante, de la fièvre, une fatigue durable ou une perte de poids peuvent faire partie des symptômes. Selon l’Institut Pasteur, entre 5 et 10 % des personnes infectées développent la maladie, qui peut être traitée par une combinaison d’antibiotiques pendant plusieurs mois.

En France, le nombre annuel de cas déclarés est passé d’environ 7 500 en 2000 à moins de 4 500, mais d’importantes disparités persistent. L’incidence atteint environ 64 cas pour 100 000 personnes chez les sans-abri et 32 pour 100 000 parmi les personnes nées à l’étranger, contre un taux national inférieur à 10 pour 100 000. L’Île-de-France, la Guyane et Mayotte restent les territoires les plus touchés. Chez les enfants exposés à un risque élevé, le vaccin BCG permet de réduire de plus de 75 % le risque de développer une forme grave.