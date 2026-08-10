Sony et TSMC s’associent pour 6,3 milliards de dollars dans les capteurs d’image

Les deux géants technologiques prévoient de créer une coentreprise au Japon pour produire des capteurs d’image haute performance, avec un démarrage de la production de masse envisagé dès 2029.

Sony et TSMC s’apprêtent à investir conjointement environ 6,3 milliards de dollars dans une coentreprise spécialisée dans les capteurs d’image avancés. L’accord d’investissement devrait être finalisé dans les prochains mois.

La structure de la coentreprise attribuerait 60% des parts à Sony et 40% à TSMC. Les deux groupes concevraient et fabriqueraient ensemble des capteurs haute performance au sein de l’usine existante de Sony Semiconductor Solutions, implantée à Kumamoto, dans le sud du Japon.

Sony occupe la première place mondiale sur le marché des capteurs d’image, des composants largement intégrés dans les smartphones et les véhicules automobiles. TSMC, de son côté, domine la fabrication de puces sous contrat à l’échelle mondiale. Ce rapprochement industriel vise à combiner l’expertise de Sony en matière de capteurs avec les capacités de production avancées du fondeur taïwanais.

TSMC a par ailleurs publié ses résultats mensuels pour juillet 2026 : son chiffre d’affaires net a atteint environ 467,58 milliards de dollars taïwanais, soit 12,6 milliards d’euros, en hausse de 5,6% par rapport à juin 2026 et de 44,7% sur un an. Sur les sept premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires cumulé s’établit à 2 872,06 milliards de dollars taïwanais, soit 77,6 milliards d’euros, en progression de 37% par rapport à la même période en 2025.