Elon Musk veut «faire taire» Marine Tondelier pour «trahison envers la France» après son souhait d’interdire X pour la présidentielle

Le ton est monté entre Elon Musk et Marine Tondelier. Le propriétaire de X a accusé la cheffe des Écologistes de « trahison envers la France » après ses déclarations en faveur d’une possible interdiction temporaire du réseau social pendant la campagne présidentielle de 2027. La candidate écologiste lui a immédiatement répondu, dénonçant une tentative d’intimidation politique de la part du milliardaire américain.

Marine Tondelier envisage une interdiction de X pendant la campagne

À l’origine de l’affrontement, les déclarations de Marine Tondelier sur la place de X pendant l’élection présidentielle française de 2027. La responsable écologiste estime qu’une suspension temporaire de la plateforme doit pouvoir être envisagée si celle-ci devenait un vecteur d’ingérences étrangères ou de manipulation du scrutin. La cheffe des Écologistes critique depuis plusieurs mois le fonctionnement du réseau social détenu par Elon Musk et le poids que celui-ci peut exercer dans le débat politique. Elle s’était déjà prononcée par le passé pour un départ collectif de responsables politiques de la plateforme. Cette fois, Marine Tondelier va plus loin en évoquant directement la possibilité d’empêcher l’accès à X pendant la période électorale. Ses déclarations ont rapidement circulé sur le réseau social avant d’arriver jusqu’à Elon Musk.

Elon Musk : « J’exige qu’on la fasse taire pour trahison envers la France »

Le milliardaire américain a personnellement réagi aux propos de Marine Tondelier. Dans un message publié sur X, Elon Musk a demandé qu’elle soit réduite au silence en l’accusant de trahir son pays. « J’exige qu’on la fasse taire pour trahison envers la France », a écrit le propriétaire de X.

Marine Tondelier n’a pas tardé à répondre directement à Elon Musk, également sur X : « Je suis la candidate française à l’élection présidentielle que vous souhaitez faire taire pour trahison envers la France », lui a-t-elle lancé.

La responsable écologiste a ensuite rejeté l’accusation de manque de patriotisme formulée par le milliardaire américain : « La France n’a pas à recevoir de leçons de patriotisme d’un milliardaire étranger qui estime pouvoir décider quels responsables politiques européens doivent être réduits au silence », a-t-elle poursuivi.

« La démocratie n’est pas à vendre »

Marine Tondelier a prolongé sa réponse en attaquant directement l’influence politique attribuée à Elon Musk et à sa plateforme. « La démocratie n’est pas à vendre. Pas même à l’homme le plus riche du monde », a déclaré la candidate écologiste. Elle a ajouté préférer être accusée de « défendre la démocratie » plutôt que « d’essayer de l’acheter ».

X au cœur d’un affrontement politique à moins d’un an de la présidentielle

Cet échange survient alors que Marine Tondelier mène désormais campagne pour l’élection présidentielle de 2027. La secrétaire nationale des Écologistes a poursuivi ces dernières semaines ses déplacements en France afin de défendre sa candidature et son programme. La place des grandes plateformes numériques dans les campagnes électorales devrait faire partie des sujets débattus à l’approche du scrutin. Marine Tondelier défend une régulation beaucoup plus stricte de X et considère qu’une suspension doit pouvoir être envisagée en cas de menace contre la sincérité de l’élection. Elon Musk défend au contraire régulièrement une conception très large de la liberté d’expression sur sa plateforme et critique les politiques européennes de régulation des réseaux sociaux. Une politique de régulation qui, il faut bien l’avouer, ressemble plus à de la censure qu’autre chose… ￼