Erdogan en Arabie saoudite pour une réunion trilatérale avec Riyad et Islamabad

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est rendu vendredi en Arabie saoudite pour une visite de travail d’une journée, la deuxième dans le royaume cette année. Une rencontre à trois avec le prince héritier Mohammed ben Salmane et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif est au programme, sur fond de tensions régionales liées à la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Ankara a présenté le déplacement comme une visite de travail ordinaire, mais le contexte régional lui confère un poids particulier. Le directeur des communications présidentielles turques, Burhanettin Duran, a indiqué que les discussions porteraient sur « les relations bilatérales et les développements régionaux », sans préciser d’ordre du jour formel. Selon lui, Erdogan rencontrera à la fois le prince héritier saoudien et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, arrivé dans le royaume dès jeudi pour un séjour de trois jours, accompagné du chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir.

Les médias régionaux évoquent des discussions centrées sur la sécurité maritime, les retombées du conflit irano-américano-israélien et la coopération en matière de défense. C’est précisément sur ce dernier point que les spéculations vont bon train : plusieurs sources rapportent que les trois pays pourraient signer un accord d’alliance formelle à Djeddah.

Une source proche de l’armée saoudite a confié à l’AFP que les trois dirigeants s’apprêtaient à parapher un accord de défense conjoint, tandis qu’une source des services de renseignement turcs a précisé que les termes fondateurs du pacte avaient déjà été arrêtés entre les trois parties. Si cela se confirme, cet accord élargirait à la Turquie le cadre du traité de défense mutuelle stratégique signé entre l’Arabie saoudite et le Pakistan en septembre 2025, qui stipule qu’une attaque contre l’un vaut attaque contre l’autre. Aucun des trois gouvernements n’a toutefois confirmé publiquement cette information, et une déclaration commune plus modeste reste possible.

La visite intervient une semaine après que Riyad a lancé une initiative maritime multinationale visant à protéger les routes commerciales en mer Rouge, dans le détroit de Bab al-Mandeb et dans le golfe d’Aden. Quatorze pays, dont la Turquie et le Pakistan, ont déjà rejoint cette coalition. Le détroit d’Ormuz, lui, est perturbé depuis des mois par la guerre que mènent les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui a riposté en lançant missiles et drones contre des bases militaires américaines dans la région, y compris dans des États du Golfe, et en ciblant des hôtels et des infrastructures énergétiques.

L’Arabie saoudite fait par ailleurs face à une recrudescence des tensions avec les Houthis au Yémen : les deux camps s’échangent des frappes depuis plusieurs semaines, et le groupe yéménite cible des navires saoudiens en mer Rouge.

Lors de la précédente visite d’Erdogan à Riyad, en février, les deux pays avaient publié une déclaration commune promettant de renforcer leur coopération économique, énergétique et sécuritaire. Le texte affirmait leur volonté de « développer leurs relations de défense » et leur convergence sur le soutien au cessez-le-feu à Gaza et au gouvernement reconnu internationalement au Yémen. Les deux capitales avaient également rejeté la reconnaissance par Israël de la région sécessionniste du Somaliland, réaffirmant leur soutien à « la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité de la République fédérale de Somalie ».