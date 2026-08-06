L’OTAN promet des défenses aériennes à l’Ukraine après une attaque russe sans interception

L’OTAN s'engage à fournir rapidement des systèmes de défense aérienne à l'Ukraine après une attaque russe réussie qui a laissé Kiev sans interceptions. Le président Zelensky souligne une montée en puissance de la production de missiles par Moscou et exprime des inquiétudes concernant les retards de livraison des alliés, suggérant des implications politiques.

L’OTAN s’est engagée à fournir « en urgence » des systèmes de défense aérienne à l’Ukraine, au lendemain d’une attaque russe au cours de laquelle Kiev n’a intercepté aucun missile balistique. Volodymyr Zelensky avertit que Moscou cherche à accroître massivement sa production de missiles avant l’hiver.

Le secrétaire général de l’OTAN a déclaré que l’Alliance travaillait à fournir à l’Ukraine les défenses aériennes dont elle « a urgemment besoin », après que les forces ukrainiennes n’ont réussi à abattre aucun des missiles balistiques tirés par la Russie lors d’une attaque menée mercredi.

Lors d’une réunion du Conseil national de sécurité et de défense consacrée à la résilience hivernale, le président ukrainien a mis en garde contre une montée en puissance de la production de missiles russes en vue des prochains mois. Il a réclamé à ses alliés occidentaux une augmentation des livraisons d’intercepteurs Patriot.

Zelensky n’a pas écarté l’hypothèse que les retards dans les livraisons de missiles par les pays occidentaux soient « destinés à rendre l’Ukraine, pour ainsi dire, plus disposée à des compromis » dans le cadre d’éventuelles négociations de paix avec Moscou. Une déclaration qui pointe une tension croissante entre Kiev et certains de ses partenaires sur le rythme des soutiens militaires.