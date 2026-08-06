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L’OTAN promet des défenses aériennes à l’Ukraine après une attaque russe sans interception

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L’OTAN promet des défenses aériennes à l’Ukraine après une attaque russe sans interception
L’OTAN promet des défenses aériennes à l’Ukraine après une attaque russe sans interception

L’OTAN s’est engagée à fournir « en urgence » des systèmes de défense aérienne à l’Ukraine, au lendemain d’une attaque russe au cours de laquelle Kiev n’a intercepté aucun missile balistique. Volodymyr Zelensky avertit que Moscou cherche à accroître massivement sa production de missiles avant l’hiver.

Le secrétaire général de l’OTAN a déclaré que l’Alliance travaillait à fournir à l’Ukraine les défenses aériennes dont elle « a urgemment besoin », après que les forces ukrainiennes n’ont réussi à abattre aucun des missiles balistiques tirés par la Russie lors d’une attaque menée mercredi.

Lors d’une réunion du Conseil national de sécurité et de défense consacrée à la résilience hivernale, le président ukrainien a mis en garde contre une montée en puissance de la production de missiles russes en vue des prochains mois. Il a réclamé à ses alliés occidentaux une augmentation des livraisons d’intercepteurs Patriot.

Zelensky n’a pas écarté l’hypothèse que les retards dans les livraisons de missiles par les pays occidentaux soient « destinés à rendre l’Ukraine, pour ainsi dire, plus disposée à des compromis » dans le cadre d’éventuelles négociations de paix avec Moscou. Une déclaration qui pointe une tension croissante entre Kiev et certains de ses partenaires sur le rythme des soutiens militaires.

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