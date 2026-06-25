Zelensky ordonne des frappes préventives contre les infrastructures militaires russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que l’Ukraine mènerait désormais des attaques préventives contre les installations utilisées par la Russie pour soutenir son effort de guerre. Cette décision marque une nouvelle étape dans la stratégie de Kiev, qui cherche à accroître la pression sur Moscou en ciblant ses infrastructures stratégiques.

Dans son allocution quotidienne, le chef de l’État ukrainien a déclaré avoir donné des instructions aux services de renseignement et aux forces armées afin qu’ils agissent de manière préventive contre les sites employés par la Russie pour intensifier ses opérations militaires. Selon lui, ces actions visent à réduire les capacités offensives de Moscou avant qu’elles ne puissent être utilisées contre l’Ukraine.

Cette annonce intervient alors que l’armée ukrainienne multiplie ses frappes de drones contre des infrastructures énergétiques et industrielles russes. Mercredi, plusieurs attaques ont notamment provoqué des coupures d’électricité dans la principale ville de Crimée, territoire annexé par la Russie et régulièrement visé par les forces ukrainiennes.

Des installations situées dans le centre et le sud de la Russie ont également été ciblées. Kiev cherche ainsi à perturber les approvisionnements énergétiques et logistiques russes afin de contraindre Moscou à envisager des négociations pour mettre fin au conflit.

Selon des sources industrielles citées par Reuters, la raffinerie de pétrole de Moscou aurait subi de lourds dégâts lors de récentes attaques de drones ukrainiens. Le site pourrait rester hors service pendant au moins six mois, compliquant davantage la gestion de la crise du carburant qui touche plusieurs régions russes.

Les dernières données officielles publiées par les autorités russes montrent par ailleurs une baisse de 13,5 % de la production de produits pétroliers et de coke en mai par rapport à l’année précédente. Cette diminution alimente les inquiétudes concernant l’impact croissant des frappes ukrainiennes sur l’économie et les capacités logistiques de la Russie, alors que la guerre se poursuit sans perspective immédiate de règlement.