La Cour suprême russe exclut le seul parti anti-guerre des législatives

La Cour suprême de Russie interdit au parti libéral Iabloko de participer aux législatives de septembre, éliminant ainsi toute voix dissidente contre la guerre en Ukraine. Accusé par un parti nationaliste d'un financement illégal sans preuves, Iabloko voit son ultime représentation politique balayée, alors que le soutien à la guerre diminue dans la population.

La plus haute juridiction de Russie a interdit lundi au parti libéral Iabloko de participer aux élections législatives de septembre, privant les opposants à la guerre en Ukraine de toute représentation parlementaire.

Le juge Viatcheslav Kirillov a rendu sa décision sans ambiguïté : « Les demandes visant à annuler l’enregistrement de la liste fédérale des candidats à la Douma d’État de la neuvième convocation, présentée par le parti politique Iabloko, ont été accordées. » La requête avait été déposée par Rodina (Mère Patrie), formation nationaliste proche du Kremlin, qui accusait Iabloko de recevoir des financements étrangers non déclarés, sans toutefois fournir la moindre preuve à l’appui de cette allégation.

Iabloko avait vigoureusement contesté ces accusations devant la cour, dénonçant l’absence totale d’éléments probants. Peine perdue. La décision prive désormais les citoyens russes opposés à l’invasion de l’Ukraine — officiellement qualifiée d’« opération militaire spéciale » sous peine d’emprisonnement — de tout représentant susceptible d’exprimer cette opposition au Parlement.

Devant la centaine de sympathisants rassemblés aux abords du tribunal, le chef du parti Nikolaï Rybakov a dénoncé une mise à l’écart politique délibérée. « Exclure Iabloko des élections, c’est refuser le dialogue avec des gens qui posent des questions gênantes pour les autorités », a-t-il déclaré, avant d’annoncer son intention de faire appel. « Nous avons une longue route devant nous et une tâche grande et importante : arrêter les morts et ramener la paix. Tout ce que nous faisons doit y être consacré », a-t-il ajouté.

Iabloko est le dernier parti libéral encore en activité sur le territoire russe, la plupart des opposants à Vladimir Poutine ayant été emprisonnés, exilés ou tués. La formation bénéficie du soutien de plusieurs figures de l’opposition en exil, dont Ioulia Navalnaïa, veuve d’Alexeï Navalny. Le parti ne recueille actuellement qu’environ 3 % des intentions de vote, loin du seuil de 5 % requis pour entrer au Parlement, et n’a plus obtenu de siège à la Douma fédérale depuis 2003. La Russie unie, le parti de Poutine, a remporté toutes les élections depuis lors et devrait renouveler cet exploit en septembre.

Malgré l’étouffement de toute opposition à la guerre, le soutien à ce conflit s’érode dans l’opinion publique, notamment depuis que l’Ukraine a intensifié ses frappes sur les infrastructures énergétiques et logistiques situées en territoire russe. Le centre Levada, organisation non gouvernementale classée sur la liste des « agents étrangers » par le Kremlin, mesure ce soutien à environ 66 %, son niveau le plus bas depuis le lancement de l’offensive contre l’Ukraine le 24 février 2022. Face à la dissidence, les autorités russes ont multiplié les règles de censure strictes et les arrestations massives, poussant de nombreux militants et journalistes à fuir le pays.