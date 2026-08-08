Abelardo de la Espriella investi président de la Colombie à Cali

L’avocat et homme d’affaires de 48 ans a prêté serment vendredi comme 43e président de la Colombie, promettant d’éradiquer le « narcoterrorisme » et de resserrer les liens avec Washington.

C’est dans la ville de Cali, troisième agglomération du pays et non à Bogota, qu’Abelardo de la Espriella a choisi de prendre ses fonctions. Ce choix symbolique n’est pas anodin : la cité du sud-ouest colombien jouxte les principaux corridors du trafic de drogue et la côte Pacifique, théâtre régulier d’affrontements entre groupes armés rivaux. Des mesures de sécurité renforcées avaient été déployées pour l’occasion.

Dans son discours inaugural, le nouveau président a déclaré que « l’option du dialogue est complètement épuisée », rompant ainsi avec la politique de son prédécesseur Gustavo Petro, qui avait privilégié une résolution pacifique des conflits avec les groupes armés. De la Espriella a promis de rétablir « l’ordre, l’autorité et la liberté », ajoutant qu’il n’y aurait « aucune place pour des manœuvres qui sapent la stabilité de la nation ». Il a par ailleurs évoqué l’ouverture de méga-prisons destinées à accueillir rebelles et trafiquants capturés.

Parmi les personnalités présentes figuraient le roi Felipe VI d’Espagne, le procureur général américain par intérim Todd Blanche, le président de la FIFA Gianni Infantino, ainsi que plusieurs chefs d’État latino-américains : l’Argentin Javier Milei, l’Équatorien Daniel Noboa et le Chilien José Antonio Kast. Gustavo Petro, lui, a refusé d’assister à la cérémonie et a appelé à des manifestations massives, affirmant sans en apporter la preuve que l’élection avait été entachée de fraude.

De la Espriella, qui se surnomme lui-même « El Tigre », n’a jamais exercé de fonction publique avant cette élection. Ancien avocat et entrepreneur actif dans l’agroalimentaire, l’immobilier et la mode, il a financé sa campagne sur ses propres fonds. Il a remporté le second tour du 21 juin face au sénateur Ivan Cepeda, proche de Petro, dans un scrutin serré.

Sur le plan international, le nouveau président entend forger une alliance militaire avec les États-Unis et Israël pour combattre les groupes rebelles, dont les dissidences des FARC. Il a obtenu le soutien de Donald Trump en s’engageant à rejoindre une coalition antidrogue baptisée « Bouclier des Amériques », et a proposé d’accueillir des soldats américains sur le sol colombien. Il a également annoncé la reprise des relations diplomatiques avec Israël et la rupture avec Cuba et le Nicaragua.