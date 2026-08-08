Hunter Biden reconnaît que sa grâce présidentielle était mauvaise pour l’Amérique

Dans un entretien accordé à la BBC, Hunter Biden a admis que la grâce présidentielle accordée par son père Joe Biden en décembre 2024 n’était « pas bonne » pour le peuple américain, la Constitution ni pour l’héritage de l’ancien président. Il s’est dit néanmoins reconnaissant envers son père.

« Je suis la personne la plus privilégiée qui soit. » C’est ainsi qu’Hunter Biden a ouvert son entretien avec l’émission Newsnight, conscient du caractère exceptionnel de la grâce dont il a bénéficié. Accordée en décembre 2024 par Joe Biden, cette mesure couvrait sa condamnation fédérale pour détention illégale d’arme à feu, un dossier fiscal auquel il avait plaidé coupable, ainsi que l’ensemble des infractions fédérales commises entre 2014 et 2024.

Hunter Biden a reconnu sans détour que cette décision était « facilement critiquable, et pour de bonnes raisons ». Il a admis qu’elle n’était « pas bonne » pour le peuple américain ni pour la Constitution, et qu’elle nuisait à l’héritage de son père. Mais il a aussitôt retourné la question : « Qu’auriez-vous pensé de mon père s’il n’avait pas fait ça pour moi ? »

Selon lui, Joe Biden a agi par crainte que son fils ne devienne une cible de l’administration Trump. « J’étais le seul au monde à pouvoir obtenir ce que j’ai obtenu, de la seule personne au monde capable de me l’accorder : mon père », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs affirmé que la question d’une éventuelle grâce n’avait jamais été évoquée entre eux avant qu’elle soit prononcée, estimant qu’une telle conversation n’aurait pas pu rester secrète.

Joe Biden avait pourtant répété à plusieurs reprises, avant décembre 2024, qu’il n’userait pas de ses prérogatives présidentielles pour intervenir dans les affaires judiciaires de son fils. En annonçant sa décision, il avait justifié ce revirement en affirmant que son fils avait été « poursuivi de manière sélective et injuste ».

L’entretien a pris une tonalité plus personnelle lorsque Hunter Biden a évoqué l’état de santé de son père. La voix brisée, il a décrit la maladie comme « vraiment, vraiment difficile » et « très douloureuse ». Il a précisé que le cancer de Joe Biden avait progressé, le qualifiant de « très invalidant ». « La seule chose que je dis sur la santé de mon père en ce moment, c’est que je voudrais qu’il se plaigne davantage », a-t-il confié.

Hunter Biden est également revenu sur le débat présidentiel de juin 2024, qui avait précipité le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche. Depuis son domicile en Californie, il avait regardé la prestation de son père en direct. « J’étais sous le choc. Je savais que quelque chose n’allait pas. » Il a depuis émis l’hypothèse que la maladie de son père affectait peut-être déjà ses capacités à ce moment-là.

Sur son propre avenir, Hunter Biden a fermé la porte à toute ambition politique. Il dit vouloir consacrer son énergie à la lutte contre les addictions et à la promotion du rétablissement, un combat qu’il présente comme capable de rassembler au-delà des clivages partisans. « Je crois que l’addiction et l’espoir du rétablissement sont des choses qui nous unissent tous », a-t-il dit. Ce dont il est le plus fier chez son père, ce n’est pas son parcours politique, mais sa résilience : « C’est l’homme le plus solide que je connaisse. »