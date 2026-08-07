MONDE États-Unis

Trump impose un tarif douanier de 15 % sur le polysilicium importé

Par

1 minute de lecture

Trump impose un tarif douanier de 15 % sur le polysilicium importé
Trump impose un tarif douanier de 15 % sur le polysilicium importé

Le président américain a signé un décret instaurant une taxe de 15 % sur les produits importés fabriqués à base de polysilicium, matière première essentielle à la production de microprocesseurs et de panneaux solaires. La mesure entrera en vigueur le 4 décembre.

Le polysilicium est au cœur d’une nouvelle offensive commerciale de Washington contre Pékin. Donald Trump a ordonné l’instauration d’un tarif douanier de 15 % sur les importations de produits contenant ce matériau, utilisé massivement dans la fabrication de semi-conducteurs et de cellules photovoltaïques. La Chine en est le principal producteur mondial.

L’objectif affiché est de renforcer les chaînes d’approvisionnement américaines dans deux secteurs jugés stratégiques : l’intelligence artificielle, qui repose sur des puces électroniques en grande quantité, et la transition énergétique, portée notamment par le déploiement de panneaux solaires. Washington entend ainsi réduire sa dépendance vis-à-vis de Pékin sur ces filières.

La taxe prendra effet le 4 décembre. Elle s’inscrit dans la continuité de la politique protectionniste menée par l’administration Trump, qui multiplie les leviers tarifaires pour contraindre les industriels à relocaliser ou sécuriser leurs approvisionnements sur le sol américain.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une