Trump impose un tarif douanier de 15 % sur le polysilicium importé

Le président américain a signé un décret instaurant une taxe de 15 % sur les produits importés fabriqués à base de polysilicium, matière première essentielle à la production de microprocesseurs et de panneaux solaires. La mesure entrera en vigueur le 4 décembre.

Le polysilicium est au cœur d’une nouvelle offensive commerciale de Washington contre Pékin. Donald Trump a ordonné l’instauration d’un tarif douanier de 15 % sur les importations de produits contenant ce matériau, utilisé massivement dans la fabrication de semi-conducteurs et de cellules photovoltaïques. La Chine en est le principal producteur mondial.

L’objectif affiché est de renforcer les chaînes d’approvisionnement américaines dans deux secteurs jugés stratégiques : l’intelligence artificielle, qui repose sur des puces électroniques en grande quantité, et la transition énergétique, portée notamment par le déploiement de panneaux solaires. Washington entend ainsi réduire sa dépendance vis-à-vis de Pékin sur ces filières.

La taxe prendra effet le 4 décembre. Elle s’inscrit dans la continuité de la politique protectionniste menée par l’administration Trump, qui multiplie les leviers tarifaires pour contraindre les industriels à relocaliser ou sécuriser leurs approvisionnements sur le sol américain.