Entrevue Football

La CAF apporte son soutien unanime à Gianni Infantino pour sa réélection

Par

2 minutes de lecture

La CAF apporte son soutien unanime à Gianni Infantino pour sa réélection
La CAF apporte son soutien unanime à Gianni Infantino pour sa réélection

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a voté jeudi à l’unanimité en faveur du président de la FIFA, Gianni Infantino, au moment même où l’UEFA annonçait son intention de boycotter les futures Coupes du monde tant qu’il resterait en poste.

La décision est tombée le soir même où l’UEFA durcissait le ton. Alors que l’instance européenne confirmait son boycott de toutes les compétitions mondiales organisées sous l’égide d’Infantino, la CAF choisissait la voie inverse, réaffirmant sans réserve son soutien au président de la FIFA, candidat à sa propre réélection en mars prochain.

« Le comité exécutif de la CAF a unanimement réaffirmé son soutien au président de la FIFA Gianni Infantino et l’a remercié pour son soutien au football africain au fil des années », indique le communiqué de la confédération. Avec 54 associations membres sur les 211 que compte la FIFA, le bloc africain représente un poids électoral considérable, et il a majoritairement soutenu Infantino depuis son arrivée à la tête de l’instance en 2016.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a salué l’engagement de la FIFA à revoir les procédures ayant conduit à la crise actuelle. Cette crise est née d’un projet avorté, la FIFA Forward Enterprise, qui prévoyait de céder une partie des droits commerciaux des Coupes du monde à des investisseurs privés, sans consultation préalable des fédérations nationales. Motsepe a néanmoins insisté sur la nécessité de « bonnes pratiques de gouvernance et de transparence » à l’échelle mondiale.

Plusieurs dirigeants africains avaient déjà pris position individuellement en début de semaine. Le vice-président de la CAF, Fouzi Lekjaa (Maroc), ainsi que les membres du Conseil de la FIFA Hany Abo Rida (Égypte), Hamidou Djibrilla (Niger) et Ahmed Yahya (Mauritanie) ont tous exprimé leur soutien à Infantino. Veron Mosengo-Omba, nouveau président de la fédération de la République démocratique du Congo et ancien secrétaire général de la CAF, s’est lui aussi prononcé en sa faveur.

Motsepe avait par ailleurs tenu des propos très chaleureux à l’égard d’Infantino quelques jours avant l’éclatement du scandale. « Je le soutiens personnellement », avait-il déclaré. « Ce n’est pas seulement un bon ami. C’est un ami loyal. Il est loyal envers l’Afrique. Je viens d’un milieu où, quand les gens vous ont été loyaux, on ne les poignarde pas dans le dos. » La FIFA avait de son côté publié mercredi un communiqué apportant son plein soutien à son président.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une