Incendies en Gironde : le gouvernement veut sauver la saison touristique

Le ministre du Tourisme, Serge Papin, assure que l’ensemble des professionnels, des élus locaux et des services de l’État sont mobilisés pour relancer la fréquentation touristique en Gironde. Le mégafeu a ravagé plus de 40 000 hectares et entraîné l’évacuation de plus de 220 000 personnes.

Au plus fort de l’incendie, les autorités avaient demandé aux visiteurs de ne pas rejoindre le département, provoquant de nombreuses annulations. Selon le ministre, le taux de réservation des établissements touristiques, tombé à environ 30 % pendant le sinistre, serait remonté à 60 % cette semaine. Ce niveau reste néanmoins inférieur aux résultats habituellement enregistrés en pleine saison estivale.

Des aides promises aux professionnels

Des campagnes de communication doivent être lancées avec les organismes touristiques afin de rassurer les vacanciers et de promouvoir les sites toujours accessibles. Serge Papin affirme vouloir rester optimiste pour la deuxième partie du mois d’août, malgré les dégâts considérables et l’image laissée par les incendies.

Le gouvernement discute également avec les assureurs pour indemniser les entreprises touchées par les évacuations et les pertes d’activité. Le recours au chômage partiel, le report des cotisations et des impôts ainsi qu’un accompagnement bancaire sont notamment prévus. Serge Papin se rendra en Gironde le 17 août aux côtés du Premier ministre Sébastien Lecornu.