Ryanair réduit ses capacités en Belgique pour protester contre la hausse de la taxe aérienne

Ryanair réduit ses opérations en Belgique, retirant cinq avions de Charleroi et supprimant deux millions de sièges pour les saisons hivernale 2026 et estivale 2027. Cette décision fait suite à l'augmentation de la taxe aérienne fédérale qui pénalise la compétitivité du secteur.

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé une réduction de ses opérations en Belgique en réaction au relèvement de la taxe sur le transport aérien qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Le transporteur low cost retirera cinq avions de sa base de Charleroi et supprimera deux millions de sièges de ses programmes de vols au départ des aéroports de Charleroi et de Bruxelles-Zaventem pour l’hiver 2026 et l’été 2027.

Cette décision fait suite à l’augmentation de la taxe fédérale sur les passagers. Celle-ci passera de 5 à 7 euros pour les vols compris entre 500 et 3 500 kilomètres. Ryanair dénonce une hausse de 250 % en deux ans et estime que cette politique pénalise la compétitivité du transport aérien belge. Son directeur général, Michael O’Leary, avait déjà averti le gouvernement de Bart De Wever que cette mesure entraînerait une baisse du trafic.

Des conséquences attendues pour les aéroports belges

La compagnie affirme que cette réduction de capacité affectera directement l’offre de vols au départ de la Belgique à partir de la fin de l’année 2026. Ryanair considère que plusieurs pays européens choisissent au contraire de réduire ou supprimer les taxes aériennes afin de soutenir la croissance du secteur.

L’aéroport de Charleroi, l’une des principales bases européennes de Ryanair, a regretté cette décision. Son exploitant a indiqué poursuivre les discussions avec la compagnie afin de limiter les conséquences pour les voyageurs et les salariés de la plateforme. Quelques jours auparavant, l’aéroport avait pourtant salué le compromis trouvé par le gouvernement belge, qui avait finalement limité la hausse de la taxe à 7 euros par passager, alors qu’un relèvement à 10 euros avait initialement été envisagé.