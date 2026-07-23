Mulhouse : un détenu condamné à trois ans de prison après l’agression de cinq surveillants

Un homme de 28 ans est condamné à trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Mulhouse pour avoir agressé cinq surveillants du centre pénitentiaire. L'incident, survenu lors d'une distribution de repas, a gravement blessé deux agents, nécessitant des interventions médicales.

Le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné un détenu de 28 ans à trois ans de prison ferme pour des violences commises contre cinq surveillants du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. Les faits remontent au 30 mai, lorsqu’une intervention dans le quartier disciplinaire a dégénéré, faisant deux blessés graves parmi les agents pénitentiaires.

Selon l’enquête, le détenu, placé en cellule individuelle pour des raisons disciplinaires, a refusé de se lever lors de la distribution du repas. Conformément aux procédures, quatre surveillants sont alors entrés dans sa cellule. L’homme s’est violemment jeté sur eux, nécessitant l’intervention de l’équipe locale de sécurité. Au total, sept agents ont été mobilisés pour parvenir à le maîtriser.

Deux surveillants grièvement blessés

Cinq membres du personnel pénitentiaire ont été blessés au cours de l’intervention, dont deux grièvement. L’un des surveillants, toujours en arrêt de travail, a dû subir une intervention chirurgicale après avoir été gravement touché aux parties intimes.

Lors de l’audience, le procureur a justifié sa demande de trois ans d’emprisonnement par la gravité des violences, le nombre de victimes et l’attitude du prévenu, resté très peu loquace et n’ayant exprimé aucun regret. L’avocat des parties civiles a dénoncé une « agression gratuite » d’une « rare violence », particulièrement traumatisante pour les agents.

Déjà condamné à douze reprises, notamment pour des menaces de mort contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, le détenu a été reconduit à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, où il avait été transféré. Avant cette nouvelle condamnation, sa libération était prévue en juillet 2027.