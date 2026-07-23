Un policier tue un homme à Madison dans le Wisconsin, des manifestations éclatent

Mercredi à Madison, dans le Wisconsin, un policier tire et tue un homme, suscitant des manifestations. La scène, filmée par un témoin, circule sur les réseaux sociaux et entraîne des rassemblements, tandis que le chef de la police appelle à prendre du recul face aux vidéos diffusées.

Un officier de police a abattu un homme mercredi à Madison, dans le Wisconsin. La scène, filmée par un passant, a déclenché des protestations dans la ville.

Les faits se sont produits dans un quartier animé de Madison, bordé de restaurants, de bars, de commerces et de logements. Un policier a ouvert le feu sur un homme, le tuant sur place. Des images captées par un téléphone portable ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant des rassemblements de protestation dans la ville.

Le chef de la police de Madison, John Patterson, a confirmé la fusillade lors d’une conférence de presse. Il a toutefois tenu à nuancer la portée des vidéos diffusées, soulignant qu’elles ne restituaient qu’une seule perspective de l’incident. Les circonstances exactes du tir n’ont pas encore été pleinement établies.