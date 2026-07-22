Le Congrès américain vote pour éviter un shutdown avant les midterms

La Chambre des représentants a adopté mardi une mesure provisoire de financement du gouvernement fédéral jusqu’au 4 décembre, les r.

La Chambre des représentants a adopté mardi une mesure provisoire de financement du gouvernement fédéral jusqu’au 4 décembre, les républicains cherchant à neutraliser ce sujet sensible avant les élections de mi-mandat de novembre.

Le texte a été approuvé par 220 voix contre 205, un vote qui suit globalement les lignes partisanes. Cette résolution de continuité permet d’éviter une fermeture des administrations fédérales, un scénario que les dirigeants républicains de la Chambre souhaitaient à tout prix écarter à l’approche des midterms.

Le dossier se déplace désormais vers le Sénat, où la mesure devra obtenir un soutien bipartisan pour franchir le seuil requis. L’issue reste donc incertaine dans la chambre haute, où les règles de procédure imposent généralement un accord au-delà des seuls rangs républicains.

En repoussant l’échéance au début décembre, les élus évitent de faire de la question budgétaire un enjeu central de la campagne électorale, préférant renvoyer la négociation de fond à l’après-scrutin.