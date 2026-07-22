Mort de Plas Johnson, saxophoniste de « La Panthère rose »

Plas Johnson, le saxophoniste américain dont le solo a rendu immédiatement reconnaissable le thème de La Panthère rose, est mort à l’âge de 94 ans. Le musicien est décédé le 15 juillet à Granada Hills, dans la région de Los Angeles, six jours seulement avant son 95e anniversaire. Les causes de sa mort n’ont pas été rendues publiques.

Quelques secondes de saxophone devenues immortelles

Son nom restait indissociable de The Pink Panther Theme, composé par Henry Mancini pour le film La Panthère rose de Blake Edwards, sorti en 1963. Plas Johnson y interprétait au saxophone ténor la mélodie sensuelle et mystérieuse accompagnant les déplacements du célèbre félin rose dans le générique animé. Le morceau est devenu l’un des thèmes les plus célèbres de l’histoire du cinéma. La musique du film a reçu trois Grammy Awards et a été nommée à l’Oscar de la meilleure musique originale. L’American Film Institute l’a également classée à la 20e place de son palmarès des 25 plus grandes musiques de films américaines. Plas Johnson avait raconté que l’enregistrement avait été réalisé très rapidement. « Nous n’avons fait que deux prises, je crois. Quand nous avons terminé, tout le monde a applaudi, même les musiciens à cordes », se souvenait-il. Le saxophoniste ajoutait avec humour que ces derniers n’applaudissaient habituellement jamais.

Henry Mancini avait imaginé le morceau pour son saxophone

Plas Johnson travaillait régulièrement au sein de l’orchestre de studio d’Henry Mancini lorsque le compositeur lui a confié le solo. La partie de saxophone avait été pensée pour son jeu, reconnaissable à sa sonorité chaude, profonde et légèrement rauque. Le succès de La Panthère rose a durablement associé le musicien au personnage créé pour le générique du film. Il a ensuite réenregistré le thème pour plusieurs projets, notamment l’album hommage Ultimate Mancini en 2004 et la nouvelle version de La Panthère rose sortie en 2006 avec Steve Martin.

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Des débuts dans une famille de musiciens en Louisiane

Plas John Johnson Jr. était né le 21 juillet 1931 à Donaldsonville, en Louisiane. Son père jouait du banjo et du saxophone, tandis que sa mère était pianiste. Enfant, il chantait avec sa famille avant de recevoir de son père un saxophone soprano. Largement autodidacte, il a ensuite appris le saxophone alto, puis le ténor, qui est devenu son instrument principal. Il s’est produit professionnellement dès l’enfance et a formé avec son frère pianiste Ray le Johnson Brothers Combo. Les deux frères ont effectué leurs premiers enregistrements à La Nouvelle-Orléans à la fin des années 1940, avant que Plas Johnson ne parte en tournée avec le chanteur et pianiste Charles Brown.

L’un des saxophonistes les plus demandés de Los Angeles

Après son service militaire, Plas Johnson s’est installé à Los Angeles en 1954. Il est rapidement devenu l’un des musiciens de studio les plus sollicités de la ville, capable de passer du jazz au rhythm and blues, de la soul à la pop, mais aussi aux musiques de films et de séries télévisées. Durant près de 20 ans, il a parfois enchaîné deux séances d’enregistrement par jour. Son saxophone a accompagné Nat King Cole, Frank Sinatra, Peggy Lee, B.B. King, Johnny Otis, Ray Charles, Marvin Gaye, Ella Fitzgerald et les Beach Boys. Il a également joué aux côtés de Rod Stewart, Linda Ronstadt, Steely Dan, Elton John, Carole King, Tom Waits et Boz Scaggs.Plas Johnson appartenait à cette génération de musiciens de l’ombre dont les interventions ont marqué des centaines de disques sans que le grand public connaisse nécessairement leur nom. Son talent pour construire en quelques mesures un solo immédiatement mémorable lui avait pourtant permis d’acquérir une notoriété inhabituelle pour un musicien de studio.

Du jazz, du blues et une longue carrière en solo

Parallèlement à ses nombreuses collaborations, Plas Johnson a enregistré plusieurs albums sous son propre nom. Après Rockin’ with Plas à la fin des années 1950, il a notamment publié This Must Be the Plas, Mood for the Blues, The Blues, Positively et Hot, Blue and Saxy. Son style mêlait le jazz, le blues, le rhythm and blues, le hard bop et le soul jazz. Le musicien pratiquait également le saxophone alto et baryton, la flûte, le piccolo et la clarinette. À partir de 1970, il a rejoint l’orchestre de l’émission américaine The Merv Griffin Show, tout en poursuivant ses enregistrements et ses concerts. Plas Johnson avait continué à jouer jusqu’à un âge avancé. Ses enfants ont indiqué qu’il s’était encore récemment produit dans la résidence où il vivait. Il laisse derrière lui une carrière de plus de 70 ans et quelques notes de saxophone qui continueront d’accompagner éternellement les pas feutrés de la Panthère rose.